De las cabañas perdidas en el bosque de los años ochenta a la revisión más autoral, incómoda y metaficcional del género slasher. El estreno en salas de Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma acapara el análisis cinematográfico tras haberse labrado un notable prestigio en el circuito internacional de festivales, con paradas clave en Sundance, Sitges y San Sebastián. La película une en pantalla a dos generaciones de intérpretes muy distintas: Hannah Einbinder —popular por su registro cómico en televisión y su papel en la exitosa serie Hacks— y la veterana Gillian Anderson, embarcadas en una particular disección de los mitos del cine de terror.

En la ficción que analizamos en Prohibido contar ovejas, Einbinder se mete en la piel de una joven directora que funciona como un evidente trasunto de la propia cineasta Jane Schoenbrun (responsable de I Saw the TV Glow). Su objetivo es viajar hasta unas aisladas cabañas de montaña para convencer a una actriz retirada de que regrese al cine y participe en el reboot de la mítica saga de culto que la hizo famosa décadas atrás. Ese papel de estrella veterana recae en Gillian Anderson, quien interpreta a la superviviente original de la franquicia ficticia en un espejo directo de lo que supuso Adrienne King para el clásico Viernes 13.

Homenaje al serie B ochentero

A través de constantes juegos metaficcionales y guiños al espectador más curtido en el género, el largometraje desarma los engranajes tradicionales del slasher y el arquetipo del asesino en serie enmascarado —bautizado en esta ocasión como La Pequeña Muerte—. Para ello, la película combina una atmósfera puramente autoral con recursos formales muy marcados, alternando largos planos secuencia heredados del terror clásico con una estructura que oscila permanentemente entre el homenaje devoto a las secuelas de serie B de los años ochenta y la parodia distanciada.

División de opiniones

Ese equilibrio tonal tan arriesgado provoca lecturas enfrentadas a la hora de valorar el resultado final de la obra. Por un lado, se señala que la cinta peca en diversos tramos de excesiva pretenciosidad y termina devorándose a sí misma al intentar abarcar demasiados frentes al mismo tiempo,dispersándose entre reflexiones sobre la identidad de género, la sensibilidad contemporánea y el propio ejercicio de metacine.

La química entre protagonistas: Por otro, el filme conquista por su inesperado corazón emocional, ya que bajo la superficie del terror late una peculiar comedia romántica sostenida por la complicidad e intimidad que desprenden Gillian Anderson y Hannah Einbinder, dotando al relato de una frescura capaz de compensar sus desequilibrios narrativos.

El fetichismo… por el DVD

El estreno sirve además como punto de partida para reflexionar sobre la obsesión actual de la industria audiovisual por exprimir la nostalgia mediante secuelas tardías y reboots que recuperan a los rostros originales, una tendencia visible en producciones recientes como la serie de Sé lo que Hicisteis el Último Verano o la entrega de La Matanza de Texasdistribuida por Netflix. Frente al consumo algorítmico actual, la película reivindica el fetichismo cinéfilo por las viejas sagas de videoclub y la búsqueda casi arqueológica de títulos en formato DVD, cerrando su recorrido con un broche musical de culto al ritmo de Glory Box, de la banda británica Portishead.