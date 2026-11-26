Para quienes hemos seguido de cerca la titánica y arriesgada apuesta personal de Kevin Costner con su tetralogía Horizon: An American Saga, por fin parece asomar una buena noticia en el… bueno, en el horizonte.

Hasta ahora, la historia de este proyecto autofinanciado por su protagonista y director ha sido una auténtica carrera de obstáculos que ha costado a Costner gran parte de su reputación… y algunas demandas laborales. El de Bailando con lobos diseñó un ambicioso fresco épico de los orígenes de EEUU dividido en cuatro películas, concebido como una auténtica carta de amor clásica al western y a la historia de América. Sin embargo, aunque logró rodar las dos primeras entregas seguidas (y, según presume el autor, nueve minutos del Capítulo 3), la franquicia chocó frontalmente contra un muro tras el estreno en cines de la primera parte en 2024.

La tibia recepción de la crítica estadounidense y la floja taquilla inicial alimentaron una campaña casi de derribo contra el proyecto de Costner, lo que llevó a Warner Bros., un estudio por aquel entonces con severos problemas de financiación, a retirar fulminantemente del calendario de estrenos el Capítulo 2, pese a que la cinta ya estaba completamente terminada.

Desde entonces, la segunda película de Horizon, que continuaría las aventuras y más bien desventuras de ese reparto coral encabezado por el propio Costner, Sienna Miller o Sam Worthington, apenas ha podido verse en pases especiales para crítica especializada —la misma que no dio un duro por el primer film— como en Venecia o Santa Bárbara. Pero el film también quedó en un limbo comercial agravado por diversos litigios legales como una demanda laboral de una extra del rodaje al actor y director.

Mientras tanto, el propio Costner reconocía sin tapujos que estaba "reuniéndose con todos los millonarios" posibles para intentar levantar la financiación necesaria con la que rodar las dos últimas entregas de la saga, Warner Bros se vendía al mejor postor, que resultó ser Skydance Paramount, la —a su vez— reciente fusión de la compañía de David Ellison con el otrora mítico estudio hollywoodiense, productor de Horizon.

Con semejantes cambios en el tablero, equiparables a la compra de Twentieth Century Fox por Disney en 2019, y el compromiso de Ellison de elevar la producción del estudio hasta alcanzar los 15 estrenos cinematográficos al año para así convencer a las autoridades antimonopolio, exhibidores y demás sindicatos que se oponían a la millonaria compra, la compañía necesita nutrir su calendario con películas ya terminadas. Y aquí es donde, según informa World of Reel, pero también el sentido común, este nuevo escenario sitúa a Horizon: An American Saga – Capítulo 2 en una posición privilegiada para salir por fin del cajón.

De acuerdo con estas informaciones, un estreno en salas para 2027 vuelve a estar sobre la mesa. Aunque no se espera un lanzamiento masivo, el notable recorrido y la buena acogida que tuvo la primera entrega en plataformas de streaming han hecho que Warner Bros. mire ahora con bastante más interés la posibilidad de darle salida comercial.

Por supuesto, este movimiento sigue dejando en el aire el destino definitivo del Capítulo 3 y el Capítulo 4 —por los que Costner sigue peleando contra viento y marea—, pero, después de dos años de bloqueo, al menos vuelve a haber movimiento.