La actriz Karla Sofía Gascón ha evitado sumarse al manifiesto con el que unas 200 figuras del ámbito cultural —entre ellas Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen, el poeta y director del Instituto Cervantes Luis García Montero o la escritora Rosa Montero— pidieron el pasado lunes el voto para Frente Amplio de cara a las elecciones del 29N.

Consultada por Europa Press sobre esa petición de respaldo electoral por parte de nombres de la cultura, Gascón defendió la libertad individual y rechazó que nadie deba marcarle el rumbo ni exigirle explicaciones: "Cada quien en este mundo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su existencia y apoyar lo que le dé la gana. Yo no soy quién para decirle a los demás lo que tienen que hacer con su vida, ni los demás son nadie para decirme lo que tengo que hacer yo con la mía. No tengo que dar explicaciones a nadie porque no importa tres pimientos a quién voy a votar. Pero, desde luego, no a quien creen". Asimismo, adelantó que acudirá a votar el próximo domingo y que elegirá libremente su papeleta: "Cuando llegue el momento de poner la papeleta en la urna iré y la meteré, la que a mí me dé la gana".

El manifiesto, titulado Vota Frente Amplio. Es la hora de redistribuir la riqueza, fue presentado el lunes en Madrid por el ministro de Cultura y candidato de la coalición por Barcelona, Ernest Urtasun, en un acto centrado en la defensa de la cultura como derecho y frente a la censura.

Impulsada por Recortes Cero —una de las formaciones que integran Frente Amplio—, la iniciativa aboga por una alternativa política que "sitúe las necesidades de la mayoría social en el centro de las decisiones" y reclama reforzar servicios públicos como la sanidad, la educación, la cultura y la ciencia, además de impulsar salarios dignos y vivienda asequible. Entre los firmantes figuran también el músico Rayden, la rapera Sara Socas, las actrices Vicky Peña y Mercedes Sampietro, el cineasta Emilio Martínez Lázaro y el pintor Antonio López.

En su programa, el texto plantea redistribuir la riqueza mediante una mayor carga fiscal sobre bancos, monopolios y grandes fortunas, blindar las pensiones públicas en la Constitución, sacar a los fondos buitre del mercado de la vivienda, frenar el cambio climático, avanzar en la transición ecológica y proyectar a España como un factor de paz internacional.