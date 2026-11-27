Esta semana os hablo de la película española Hermanas, un largometraje que se presentó con notable éxito en el marco del Festival Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci. La cinta plantea una historia que no deja indiferente al espectador gracias a la crudeza y sensibilidad con la que se aproxima a un tema complejo y doloroso, alejándose del morbo explícito y dejando espacio para la reflexión personal.

El argumento profundiza en el vínculo de dos hermanas con vidas muy diferentes que, pese a sus contrastes vitales, mantienen una estrecha relación de cariño. Una de ellas, encarnada por Elena Anaya, es madre soltera; la otra, a quien da vida Emma Suárez, encabeza una familia aparentemente convencional y volcada en la rutina cotidiana y el cuidado de los suyos.

La aparente normalidad salta por los aires cuando la hija menor de una de ellas confiesa a su madre que su primo ha abusado de ella tras una fiesta. A partir de esa revelación y la consiguiente denuncia, se desencadena la intervención de la policía y los servicios sociales con la detención del muchacho, abriendo una profunda crisis familiar y emocional en el seno de ambas ramas.

El conflicto se polariza rápidamente entre las posturas de las dos mujeres: mientras una de las madres se niega rotundamente a aceptar la culpabilidad de su hijo y rehúye la confrontación con la verdad, la otra cree de manera inequívoca el testimonio de su hija. La cinta explora con valentía los abusos en el entorno intrafamiliar, una problemática de enorme gravedad que rara vez se aborda de forma tan directa en la cinematografía.

Es notable la química e intensidad de Emma Suárez y Elena Anaya, donde la fuerza expresiva de las miradas sustituye con acierto a las palabras explícitas, con un desenlace cerrado y coherente con el tono austero del relato.

Pincha en el vídeo para descubrir la crítica completa sin spoilers.