Juan Pérez, productor, programador, cocreador del festival RompeMadrid, defendió el cine de acción y aventuras en una entrevista con Jaume Segalés y Lucía Prieto en Kilómetro Cero, de esRadio, el 26 de noviembre de 2026. El certamen celebra su segunda edición de jueves a domingo, del 26 al 29 de noviembre, en las salas mk2 Cine Paz Fuencarral, mk2 Palacio de Hielo, en la calle Silvano.

La programación reúne 13 películas. Clásicos y preestrenos llegados desde los cinco continentes, según detalló Prieto durante la entrevista.

Un género sin hueco propio

Pérez explicó que la primera edición, aunque fuera la inicial, la consideramos una edición cero. "Era una prueba para ver si había público para un festival tan diferente", recordó. Según su cocreador, RompeMadrid "es único en España" porque se dedica a dos géneros que, "aunque son muy populares en la taquilla, no suelen ser reivindicados en cuanto a eventos de este tipo".

Pérez señaló que "la crítica, a este tipo de películas, normalmente siempre las pone por debajo, aunque haya un esfuerzo técnico de coreografías, de efectos especiales". Al quedar lejos del cine de Óscar, añadió, "no se les tiene el respeto suficiente, en cambio tienen un público muy fiel".

El productor explicó que en los festivales como el de Sitges, estas propuestas suelen quedar como anexo de los grandes estrenos de terror o de fantástico, "pero no tienen su hueco y por eso le hemos creado este espacio en Madrid", aseguró.

Tras la primera edición, los organizadores salieron contentos: "Vimos que había mimbres para poder hacer una segunda edición". Para esta segunda, según comenta Pérez, han apostado por un buen número de preestrenos y novedades para que el aficionado pueda ver estas películas en pantalla grande.

De la CutreCon a la pantalla grande

El equipo de RompeMadrid organiza otros eventos cinematográficos. Pérez citó Aeterna, dedicado a los géneros fantástico y de terror; la CutreCon, de cine de serie B y serie Z; y el podcast Tiempo de Culto, que según dijo es uno de los más escuchados dentro de iVoox.

A partir de esta experiencia, detectaron que las cintas de acción y aventuras quedaban fuera. "Hay muchas que ahora van directamente a las plataformas y no llegan a la pantalla grande, que es el lugar nativo para poder disfrutar de esas escenas de acción espectaculares", explicó.

Las entradas se venden en internet, en la propia página web de rompemadrid.com, y también en la taquilla de los cines. Pérez lo definió como "un festival completamente abierto a precios populares".

Banderas y Nicolas Cage, en cartel

Ante la pregunta de si se trata de cine de serie B, Pérez respondió que en el género "hay películas de gran presupuesto, de bajo presupuesto, películas que exprimen cada euro y consiguen hacer auténticas maravillas". Puso como ejemplo a Antonio Banderas, que en Hollywood "se convirtió en un mito del cine de acción". Su nuevo estreno, Peligro en las profundidades, es según Pérez la película con la que abrimos el viernes en MK2 en Palacio de Hielo a las 16:00.

La selección es fruto, explicó, de un trabajo de meses de estar yendo a festivales y de visionar las propuestas que nos pasan las distribuidoras. Este año han buscado combinar un poco de cine de aventuras, un poco de acción, dar cabida al producto patrio e incluir propuestas de diferentes continentes. No trabajan con cuotas por países: "Es una cosa más orgánica", señaló.

El festival se financia sin apoyo institucional. "Somos un festival pequeño que está sin ningún tipo de ayuda pública", recordó Pérez. Sostuvo que crecen a fuerza de pasión y de su propio dinero. Por eso, aunque les encantaría traer a Antonio Banderas o a Nicolas Cage, protagonistas de películas del programa, este año han limitado los invitados.

Homenaje a Koldo Serra

Este año se cumplen 20 años de Bosque de sombras, que es un thriller de Koldo Serra muy interesante. Pérez presentó a Serra como el realizador de Reina Roja, de La casa de papel, y anunció que recibirá el premio del festival para reconocer su carrera. La película está protagonizada por Gary Oldman y Aitana Sánchez-Gijón.

En la primera edición, el premio de honor fue para el actor de doblaje Ramón Langa, por haber dado su voz a una larga lista de actores de películas de acción, entre ellos Bruce Willis, así como Kurt Russell. Como es un festival de Madrid, explicó Pérez, le hemos llamado "el Chulo" al galardón.

¿Un cine solo para hombres?

Preguntado por el perfil de los espectadores, Pérez reconoció que "es un público mayoritario de hombres", aunque con una presencia femenina considerable. En el cine oriental, según dijo, los porcentajes son más equiparables. A su juicio, "el disfrute en pantalla grande de este tipo de cosas creo que no conoce de géneros".

En la sesión de Bosque de sombras estará Koldo Serra con parte del equipo que hizo la película en su momento. El director hablará de su trayectoria y de cómo fue trabajar en una ópera prima como fue esta, con artistas como Gary Oldman o Paddy Considine.