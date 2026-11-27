El esperado regreso de Cliff Booth ya es una realidad en las salas de cine, aunque sea de forma fugaz. Las desventuras de Cliff Booth, la continuación directa del universo planteado en Érase una vez en Hollywood, vuelve a poner a Brad Pitt bajo la piel del personaje que le valió la estatuilla dorada. Con un despliegue pensado para el formato IMAX antes de aterrizar definitivamente en el catálogo de Netflix a finales de diciembre, la cinta nace con el sello de una alianza de alto voltaje: Quentin Tarantino firma el libreto y David Fincher asume el control tras las cámaras.

Esta unión creativa remite inevitablemente a aquel hito noventero que supuso Amor a quemarropa, cuando Tarantino cedió su texto a Tony Scott. Aquí, la fórmula se repite con idéntica eficacia: el bisturí visual de Fincher —frío, quirúrgico y sin concesiones— choca y se retroalimenta con la verborrea afilada y cínica habitual en el cine de Tarantino. El resultado es un cóctel de humor negro, violencia seca y alto voltaje erótico que saca petróleo de un reparto de secundarios en estado de gracia, con nombres como Peter Weller o Elizabeth Debicki brillando en cada intervención.

Ambientada en el verano de 1977, exactamente ocho años después del sangriento encuentro con el clan Manson en la película original, la trama nos devuelve a una Los Ángeles sucia y vibrante donde el asesinato, la extorsión, el chantaje y el robo forman parte del paisaje cotidiano. La película abraza sin complejos la serie B, el blaxploitation y el thriller setentero más gamberro, construyendo un entorno urbano tan libre y caótico que por momentos evoca la estructura de un videojuego de mundo abierto.

No estamos ante la obra más trascendental ni la cumbre definitiva en las filmografías de Fincher o Tarantino, pero tampoco lo pretende. Las desventuras de Cliff Booth juega en la liga del puro disfrute cinematográfico: una comedia de acción desatada, juguetona y sumamente eficaz que se convierte, por derecho propio, en el entretenimiento más sólido de la cartelera actual.