Han pasado más de dos décadas desde que Robert De Niro convirtió en una pesadilla conocer a los suegros en Los padres de ella. Lo que entonces era una comedia fresca y desternillante, con un Ben Stiller convertido en el yerno más desafortunado del cine, se ha transformado ahora en una saga que intenta demostrar que todavía queda mucho humor dentro de la familia Follen. El problema es que los años pasan para todos y los chistes también envejecen.

En Ahora los suegros son ellos, película que se estrena en cines este fin de semana, el relevo generacional es el principal atractivo de la historia. Esta vez es Ben Stiller quien debe ponerse en la piel del suegro desconfiado que antes interpretaba De Niro. Su hijo ha anunciado que quiere casarse y, como manda la tradición familiar, el futuro matrimonio amenaza con convertirse en un auténtico campo de batalla. El patriarca no está dispuesto a entregar tan fácilmente a su descendiente y mucho menos cuando la futura nuera despierta tantas sospechas.

'Ahora los suegros son ellos'.

La gran novedad es la incorporación de Ariana Grande, que da vida a la prometida del joven. Su personaje parece tenerlo todo: es encantadora, inteligente y consigue ganarse a la familia en tiempo récord. Pero hay un pequeño detalle que complica las cosas: fue negociadora del FBI. Una circunstancia que, lejos de tranquilizar al padre de familia, convierte el encuentro entre ambos en un particular duelo de desconfianzas. Lo que para unos es la nuera perfecta, para otros puede ser una auténtica amenaza.

La película juega precisamente con ese intercambio de papeles. Ben Stiller pasa de ser el pobre hombre sometido a las humillaciones de su suegro a convertirse en el responsable de poner a prueba a la pareja de su hijo. Aunque él sigue siendo humillado por su suegro. Una idea que tenía posibilidades para revitalizar la franquicia y ofrecer nuevas situaciones cómicas, especialmente al comprobar cómo se comporta alguien que ha sufrido durante años aquello que ahora está dispuesto a hacer padecer a los demás.

'Ahora los suegros son ellos'.

Sin embargo, la película termina cayendo en el principal problema de las sagas que se prolongan demasiado: confundir la repetición con la nostalgia. Los gags son previsibles, las situaciones se estiran más de la cuenta y buena parte del humor vuelve a apoyarse en los mismos accidentes, malentendidos y desgracias que recaen una y otra vez sobre el protagonista. Incluso las situaciones con animales adiestrados parecen sacadas de un manual de comedia que ya hemos visto demasiadas veces.

Ariana Grande es uno de los grandes reclamos de esta nueva entrega y sale bastante bien parada del desafío. Su presencia aporta frescura al reparto y su personaje tiene suficiente personalidad como para no limitarse a ser la típica novia que debe superar el examen de los suegros. Su incorporación es, de hecho, una de las decisiones más interesantes de una película que necesitaba precisamente caras nuevas y situaciones diferentes.

'Ahora los suegros son ellos'.

Ahora los suegros son ellos tiene los ingredientes necesarios para entretener a quienes disfrutaron de las anteriores entregas y quieran reencontrarse con esta peculiar familia. Ben Stiller sigue siendo un buen vehículo para la comedia física y el cambio de roles ofrece algún momento divertido. Pero la franquicia parece haber agotado buena parte de su capacidad para sorprender. Al final, los suegros han cambiado, pero los chistes siguen siendo prácticamente los mismos.

El Disney de las brujas

También llega a la cartelera la nueva propuesta animada de Disney, Hechizo: Bienvenidos a Hexe, producida por Roy Conli. El largometraje se adentra en un universo mágico donde las brujas viven refugiadas, siguiendo a una joven con poderes sobrenaturales y a su madre en una aventura que recupera la tradición fantástica del cine de animación.

'Hechizo: Bienvenidos a Hexe'.

Locos por el oro

Dentro del género de aventuras y drama se sitúa Oro sin ley, título presentado en la Seminci que reúne a Ethan Hawke y Russell Crowe en el Oregón del año 1933. La historia narra el complejo traslado clandestino de un cargamento de oro a través de la montaña por parte de un grupo de presos que buscan redimir sus condenas. El viaje pondrá a prueba la supervivencia de los personajes frente a forajidos y a la amenaza implacable de la naturaleza salvaje.

'Oro sin ley'.

Pincha en el audio para escuchar todas las críticas, sin spoilers. Esta semana también llegan Sanguine, el drama español Hermanas, Un hombre en un puente, el biopic jazzístico Todo el mundo quiere a Bill Evans, la propuesta de anime Puella Magi Madoka Magica: La película y el documental apadrinado por Isabel Coixet Kotodama: El camino del espejo, además del angustioso thriller Hora y veinte sobre la desaparición de un menor.