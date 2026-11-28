Juanma González y Dani Palacios dedican un nuevo episodio del podcast Par Impar (de Libertad Digital y esRadio) a analizar Bosque de sombras (2006), el debut en la dirección de Koldo Serra. Para conversar sobre la película y sobre el estado del cine de género, se une al estudio Juan Pérez, programador cultural y uno de los impulsores de RompeMadrid, el festival especializado en cine de acción que regresa a la ciudad con su segunda edición.

Rompe Madrid surge con el propósito de cubrir un hueco palpable en la programación habitual y poner en valor un cine espectáculo que marcó épocas pasadas y que hoy tiene poca presencia en los circuitos comerciales. En el episodio se recorre la programación del certamen, donde conviven novedades de acción, artes marciales y aventuras llegadas de escenas tan variadas como la tailandesa o la polaca con proyecciones especiales de títulos icónicos en gran formato —como Con Air, Hook o La isla de las cabezas cortadas—, además de un pase destacado de Bosque de sombras con encuentro posterior junto a su director.

Gran parte del debate gira en torno a los méritos narrativos y estéticos de Bosque de sombras, una obra que, en opinión de los tertulianos, sigue mereciendo mayor reivindicación con el paso del tiempo. Impulsada como coproducción internacional de la mano de Filmax (la productora de Julio Fernández), la película pertenece a un momento clave en el que el cine español apostó por producciones de mayor envergadura pensadas para viajar fuera, probando la capacidad local para levantar cine de género con un acabado visual y técnico de primer nivel.

Situada en un rincón remoto del norte de España en 1978, en plena etapa de transición y agitación social, la historia acompaña a dos parejas británicas que se alojan en una casa aislada para descansar, pero acaban atrapadas en una espiral de terror. Quienes participan en el programa subrayan cómo el filme adapta a la realidad local los resortes del thriller rural y crudo, tomando como referencias claras Perros de paja, de Sam Peckinpah, o Deliverance, de John Boorman. Desde ese aislamiento, el relato indaga en las barreras del idioma y el roce cultural entre visitantes extranjeros con cierto aire de superioridad y un entorno rural marcado por costumbres antiguas y silencios pesados.

Otro aspecto que centran los elogios es el trabajo interpretativo y el matiz de los personajes. Al frente del reparto internacional figura Gary Oldman —quien se sumó al proyecto justo antes de alcanzar fama masiva como el comisario Gordon en la trilogía de Batman—, junto a nombres como Paddy Considine, Virginie Ledoyen y Aitana Sánchez-Gijón. A ello se suma el aplauso unánime hacia los intérpretes españoles que encarnan la parte más hostil, con especial atención a Lluís Homar, cuya composición aporta una carga trágica alejada del blanco y negro fácil y potencia la tensión violenta del desenlace.

La factura técnica de la cinta también ocupa un lugar destacado en la charla: desde una composición panorámica que saca partido a la densidad casi claustrofóbica del bosque hasta una lluvia persistente que actúa como elemento atmosférico y refuerza el tono sombrío. Asimismo, se subraya el papel de creadores que entonces daban pasos decisivos y luego consolidaron carreras muy sólidas, caso de Fernando Velázquez en la música, Javier Ruiz Caldera en el montaje o el uso de temas de Leonard Cohen que acentúan el aire desencantado del conjunto.

Para cerrar, el programa aborda el presente de las salas y el peso de propuestas alternativas a la hora de acercar a públicos más jóvenes al ritual compartido del cine. Iniciativas como Wilder Cinema —que lleva cada semana cine clásico y de culto a numerosas salas de todo el país— o citas como Rompe Madrid y CutreCon evidencian el apetito de espectadores diversos por reencontrarse con un cine de entretenimiento bien construido.