El acceso de los menores a las redes sociales y a contenidos para los que todavía no están preparados preocupa a Elena Anaya y Emma Suárez. Las dos actrices protagonizan Hermanas, una película que aborda los abusos a menores y sus consecuencias en las familias, y han aprovechado la entrevista con Es Cine para advertir de los peligros de un mundo digital en el que los niños pueden encontrarse con imágenes y mensajes que condicionen su manera de entender el sexo, el amor y el consentimiento.

La advertencia más contundente llega de Elena Anaya, que reclama medidas legales para controlar la información a la que acceden los menores a través de sus teléfonos. "Sería importante legislar cómo llega toda esta información a través de los teléfonos de nuestros hijos", sostiene. La actriz pone el foco en una falsa sensación de seguridad que pueden tener los padres cuando sus hijos están en casa: "Simplemente, el hecho de tener un teléfono móvil en su habitación les puede convertir en seres aberrantes".

Anaya considera que los niños carecen todavía de los conocimientos y la madurez necesarios para interpretar determinados contenidos y advierte de que pueden acabar reproduciendo comportamientos que no comprenden. "Los niños no están preparados para hacer un uso de un teléfono y de un mundo que se cuelga por sus pantallas que puede ser atroz", señala. A su juicio, las redes pueden transmitirles una idea distorsionada de las relaciones personales: "Pueden entender que el amor es otra cosa, que el sexo es otra cosa y que el consentimiento es una chorrada".

La actriz va incluso más allá y defiende que las redes sociales no deberían estar permitidas para los menores cuando su utilización no sea constructiva. "Están sembrando semillas de horror", afirma, al referirse a la circulación de imágenes y vídeos relacionados con la pederastia y los abusos. Para Anaya, no basta con vigilar a los hijos: es necesario educarlos y establecer límites claros.

Emma Suárez comparte la preocupación, aunque insiste especialmente en la responsabilidad de las familias. "Hay un problema también de educación. Hay que estar muy pendiente de lo que pasa en casa, no solamente los colegios son los responsables y los educadores, sino también nosotros, los padres, las madres", explica. La actriz considera imprescindible conocer qué hacen los hijos en internet y hablar con ellos sobre los contenidos que encuentran.

"Hay que explicarles cuáles son los límites también, dónde está el consentimiento, dónde tienes que hacer preguntas y hasta dónde se puede llegar", añade Emma Suárez. También reclama que los padres creen un espacio de confianza para que los niños puedan preguntar cuando se topen con imágenes que no entiendan. "Hay que hablar, hay que explicarles también lo que pueden ver, lo que no pueden ver. A lo mejor te aparece en el teléfono algo que no entiendes, cualquier cosa me la comentas".

Consecuencias de abusos en toda la familia

En Hermanas, las actrices dan vida a dos mujeres unidas por una relación muy estrecha, pero cuya conexión se ve puesta a prueba por un episodio traumático del pasado. La película muestra cómo un abuso no deja únicamente a una víctima directa, sino que puede marcar a quienes estaban alrededor y generar sentimientos de culpa y responsabilidad. La hija del personaje de Emma Suárez acusa a su primo, el hijo del personaje de Elena Anaya, de haber abusado de ella.

Elena Anaya recuerda que una niña de doce años no debería cargar con la responsabilidad de cuidar de su hermana pequeña. "Una niña de doce años no es quien tenga que cuidar a una niña más pequeña todavía que ella, porque creo que con doce años no debes de ser responsable de nadie", reflexiona. La actriz subraya así una de las heridas que atraviesan la historia: la existencia de otras víctimas que, en ocasiones, no son reconocidas como tales por la sociedad.

Emma Suárez interpreta a una mujer que ha dedicado su vida a cuidar de los demás hasta olvidarse de sí misma. Su personaje atraviesa una crisis familiar y sentimental, con una relación estancada y unos hijos que han crecido. "Es una mujer que se ha dedicado toda su vida a cuidar y se ha olvidado de ella misma. Es la primera que se ningunea", explica.

El personaje de Anaya, por su parte, es una madre que ha tenido que sacar adelante sola a su hijo después de que el padre abandonara el hogar. Para ella, el niño lo es todo, de modo que la posibilidad de que algo le haya ocurrido supone un golpe especialmente doloroso. La actriz reconoce que resulta mucho más difícil enfrentarse a la violencia cuando afecta directamente a la propia familia: "Es fácil identificar la violencia colectiva y denunciarla, pero cuando te ocurre en tu propia piel y a través de tu hijo, me parece la situación más dura a la que una madre se puede someter".

La película también plantea una reflexión sobre la maternidad y la necesidad de establecer límites. Elena Anaya considera que amar a un hijo no significa olvidarse de una misma: "A veces vivimos en sociedades y en mundos y en universos en los que tenemos tanto que pelear, tanto que conseguir, tanto que demostrar, tanto que cuidar, tanto que preparar y organizar, como madres y como mujeres, que de repente nos olvidamos de nosotras mismas y nos olvidamos de nuestras propias heridas".

"Todos somos muy críticos hasta que nos pasa a nosotros"

Las dos actrices destacan también la mirada de la directora, que evita juzgar a sus personajes y permite que el espectador observe sus contradicciones. Para Emma Suárez, esa es una de las virtudes de la película: "No juzga a los personajes, quiere a todos sus personajes". La historia no busca repartir de forma sencilla las etiquetas de culpable e inocente, sino mostrar lo que sucede y cómo reaccionan las personas ante una situación límite.

En ese sentido, una de las frases de la entrevista resume buena parte del conflicto que plantea Hermanas. Al hablar de la facilidad con la que se juzga a los demás desde fuera, Emma Suárez afirma: "Todos somos muy críticos, y lo de criticar lo hacemos muy bien, hasta que nos pasa a nosotros".

La relación entre ambas protagonistas se construye, además, a través de silencios, miradas y encuentros cargados de tensión. Elena Anaya explica que rodar esas secuencias fue especialmente intenso porque sus personajes necesitan acercarse, pero no siempre pueden hacerlo. "Era ese encuentro, era ese ring en el que no hay golpes, hay silencios y mucha necesidad de quererse y mucha necesidad de verse recogida por la otra", recuerda.

Emma Suárez reconoce que hubo momentos en los que la emoción llegó a desbordarlas durante el rodaje. "Elena y yo nos mirábamos, hubo momentos en los que teníamos que parar, porque la emoción nos desbordaba", cuenta. Las escenas exigían una contención especial, hasta el punto de que, según relata Anaya, pasaban de la risa al llanto antes de volver a ponerse delante de la cámara.

Rodaje de 'Hermanas'.

Con Hermanas, ambas actrices se adentran en una historia familiar marcada por el dolor, pero también por la posibilidad de reencontrarse con una misma y con quienes forman parte de la propia vida. Una película que, más allá del drama de sus protagonistas, lanza una advertencia sobre la protección de los menores y la responsabilidad de los adultos en una sociedad cada vez más atravesada por las pantallas.

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