A sus setenta y dos años, cuando John Travolta sigue siendo un muy activo protagonista en el cine norteamericano, sin ya dedicarse al frenético baile que definió gran parte de su pasado en la pantalla, ha comentado públicamente no estar del todo satisfecho de haber intervenido en el filme November 1963, metiéndose en la piel de un gángster que existió realmente, llamado John Roselli, alias Handsome Johnny. "Eso me ha llevado a interpretar a tal personaje en un estado mental oscuro, lo que significa que no me divertí mucho en el rodaje", confesó el intérprete al reflexionar sobre el desgaste psicológico que le supuso encarnar una figura tan turbia y alejada de su propia sensibilidad. Dicha cinta acaba de estrenarse en Nueva York el pasado 18 de noviembre, despertando una notable expectación tanto entre los seguidores de la crónica negra como entre los admiradores más fieles de su extensa filmografía.

El actor de Pulp Fiction y otras películas de enorme éxito comercial y crítico ha gozado, en términos generales, de una trayectoria brillante en el séptimo arte, en tanto su vida íntima ha estado rodeada de dolorosas circunstancias que han marcado profundamente su biografía personal más allá del brillo de los focos de Hollywood. Hace seis años, tras algún otro capítulo sentimentalmente desgraciado y golpes familiares muy difíciles de superar, perdió a su esposa, la también actriz Kelly Preston, una ausencia irreparable que continúa pesando en su entorno más cercano y en el recuerdo de quienes siguieron de cerca aquella historia de amor tan admirada por el público.

Ese Roselli al que da vida en su reciente película era un influyente mafioso que ayudó a una poderosa organización criminal a ganar terreno e influencia en Hollywood y Las Vegas, tejiendo complejas redes de poder en dos escenarios tan glamorosos como peligrosos, donde los intereses de la industria del espectáculo, el juego y la extorsión solían caminar de la mano. Fue, además, reclutado por la CIA para participar en un ambicioso complot destinado a asesinar a Fidel Castro, un episodio histórico que sitúa al personaje en plena tensión de la Guerra Fría y en la intersección más opaca entre los bajos fondos del crimen organizado y los servicios secretos estadounidenses.

En 1976, su cuerpo estrangulado y mutilado apareció dentro de un bidón de aceite flotando en aguas de Florida, poniendo un final brutal y macabro a una existencia plagada de intrigas, traiciones y dobles juegos. Nunca se resolvió de manera oficial quién o quiénes acabaron con su vida, manteniendo vivo el enigma sobre los verdaderos motivos de su ejecución y alimentando todo tipo de hipótesis durante décadas. No ha sido esta la primera vez que Travolta se ha metido en la piel de un gángster de renombre, pues ya en 2018 interpretó a otro significado hampón, el célebre criminal John Gatti, en la película titulada precisamente con el apellido de este delincuente, donde por cierto también se sacaba a relucir el magnicidio del presidente John F. Kennedy a manos de la mafia de Chicago en Dallas, en noviembre de 1963.

De este modo, el veterano actor vuelve a transitar por territorios sombríos vinculados a los episodios más oscuros de la historia contemporánea de Estados Unidos, aunque en esta ocasión la experiencia le haya resultado particularmente ingrata en el plano emocional, muy lejos del disfrute creativo que otros papeles memorables le proporcionaron a lo largo de más de cinco décadas de oficio frente a las cámaras.

Acerca de su vida familiar, en medio de los inevitables claroscuros de su trayectoria y de los retos propios de la madurez, John Travolta se ha sentido especialmente orgulloso y satisfecho de la incipiente profesión de su hija Ella Bleu, quien debutó con gran éxito como modelo en la última edición de la Semana de la Moda en París, un acontecimiento que ha llenado de alegría al actor y ha aportado una luminosa nota de esperanza y renovación a su presente cotidiano.