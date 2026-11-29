Macarena Gómez no está dispuesta a que la ideología marque quién puede formar parte de la cultura española. La actriz ha reivindicado la pluralidad política dentro de la industria cinematográfica y ha denunciado la falta de tolerancia hacia quienes expresan opiniones diferentes a las que predominan en determinados ambientes del sector. "La cultura, ni el cine ni el mundo de la industria son patrimonio de la izquierda, sino de todos los ciudadanos: de izquierda, de derecha, republicanos, monárquicos o anárquicos", ha afirmado en una entrevista en esCine, donde ha defendido que las ideas políticas de cada artista no deberían convertirse en motivo de señalamiento.

La intérprete considera que ha llegado el momento de que los profesionales del sector puedan expresarse libremente sin miedo a ser juzgados. "Ya es hora de que la gente hable, abra la boquita y se exprese libremente y que no sea juzgada", ha señalado. En su opinión, el problema reside en la dificultad para respetar a quienes piensan de manera diferente. "Hay que saber tolerar y respetar la tendencia política de la otra persona y vivir en tolerancia, que el problema es que no vivimos en tolerancia, no nos respetamos los unos a los otros", ha lamentado.

Aldo Comas y Macarena Gómez en los Premios Goya 2026.

La actriz también ha cuestionado que las galas de los Premios Goya se conviertan en ocasiones en escaparates de reivindicaciones políticas, cuando considera que deberían servir para celebrar el cine español y su industria. La actriz ha recordado que ya expresó esta postura en una edición anterior de los premios: "Aquí estamos para hablar de cine y celebrar la industria del cine, no para hablar de política o del tema que saque el periodista de turno".

La intérprete ha explicado que muchas veces responde a preguntas sobre cuestiones políticas o sociales en las alfombras rojas por una cuestión de educación y respeto hacia los periodistas, aunque no siempre le apetezca abordar esos asuntos. "Yo no voy por ahí preguntándole a la cajera del supermercado, al camarero de mi bar o a mi vecino de enfrente cuál es su posicionamiento político. Es que no se lo pregunto", ha explicado.

Macarena Gómez en 'Hora y veinte'.

También ha criticado que algunos espectadores rechacen películas por la ideología que atribuyen a sus responsables. "Tengo compañeros míos que han hecho el comentario: 'Yo no voy a ver esa película porque es de rojos', y yo les he dicho: 'Por favor, os estáis equivocando muchísimo. Tenéis que ver cine independientemente del director que la haya hecho, independientemente de su tendencia política o de la tendencia política del actor'", ha contado.

Niega un enfrentamiento con Fernando Tejero

Durante la entrevista, la actriz también ha querido aclarar las informaciones que apuntaban a un supuesto enfrentamiento con Fernando Tejero a raíz de un comentario que publicó en redes sociales. Macarena ha negado que exista una disputa entre ambos y ha explicado que, aunque el actor reaccionó a una de sus opiniones calificándola de "vergonzosa", ella no respondió al comentario.

'La que se avecina'.

"Para que haya un enfrentamiento yo me debería haber enfrentado a él, pero yo nunca me he enfrentado con Tejero", ha explicado. La actriz reconoce que su compañero puede discrepar de sus opiniones políticas, pero considera que, si existe una relación de amistad, lo adecuado sería hablar las diferencias directamente.

"Él es libre de decir lo que quiera, pero siendo colega mío me podría decir: 'Macarena, discrepo con lo que dices', porque sé que discrepa con todo lo que yo digo, pero que me lo diga a la cara", ha señalado.

Loles León.

En este sentido, ha puesto como ejemplo su amistad con Loles León, con quien asegura que mantiene diferencias de opinión sin que eso suponga ningún problema. "Loles León es superamiga mía y yo sé que discrepa en todo, pero me lo dice: 'Macarena, ¿qué has dicho?'", ha explicado entre risas.

La actriz insiste en que no se puede hablar de enfrentamiento cuando una de las dos partes no ha entrado en esa confrontación. "No hay un enfrentamiento si uno de ellos no quiere enfrentarse", ha zanjado.

Una madre angustiada

La actriz ha visitado el estudio de Es Cine para presentar su última película Hora y veinte. Macarena Gómez interpreta a Manuela, una madre que acude a un supermercado en Nochebuena y cuyo hijo desaparece en circunstancias misteriosas. Desde el primer momento, su personaje despierta rechazo: es una mujer arisca, antipática y poco afectuosa, hasta el punto de que nadie cree que esté diciendo la verdad e incluso llegan a sospechar que el niño ni siquiera existe.

Macarena Gómez en 'Hora y veinte'.

La situación se complica cuando la policía descubre que Manuela tiene un pasado delictivo y ha estado en prisión. La película plantea así una reflexión sobre los prejuicios y la dificultad de permitir que alguien que ha cometido errores pueda reinsertarse y empezar de nuevo. "Es muy difícil borrar tu pasado", explica la actriz, que señala también el rastro que dejamos en internet y cómo la sociedad se resiste a perdonar.

Gómez destaca que el director quiso alejarse del arquetipo de la madre intachable que suele protagonizar las historias de hijos desaparecidos. En este caso, el espectador puede llegar a pensar que Manuela es la villana, mientras ella se enfrenta a la indiferencia y el egoísmo de quienes están en el supermercado y solo quieren regresar a casa para celebrar la Navidad. Una fecha que, en teoría, debería estar marcada por la generosidad y la empatía, pero que la película utiliza precisamente para poner en evidencia su ausencia.

La actriz reconoce que el rodaje fue agotador, tanto por las jornadas nocturnas en un supermercado como por la carga emocional de interpretar a una madre que pierde a su hijo. "El niño que se perdía para mí era mi hijo", confiesa. También recuerda que realizó buena parte de las escenas de acción, incluida una caída desde un tubo de ventilación con arnés, y que disfrutó especialmente de esa faceta física del personaje.

Duelo en el teatro

La actriz, que acaba de estrenar nueva temporada de La que se avecina en Prime Video, también está en el teatro donde protagoniza Te quiero si no estás, una obra que puede verse los fines de semana en el Teatro Capitol de la Gran Vía madrileña hasta el 27 de diciembre.

'Te quiero si no estás'.

La función gira en torno a dos hermanas que mantienen una relación complicada y que se encuentran principalmente en los tanatorios, donde afloran viejos rencores, reproches familiares y disputas por una herencia. La actriz interpreta a una de ellas, a la que define como una mujer egoísta, en una historia que mezcla los conflictos dramáticos con situaciones cómicas.

La obra aborda la muerte desde una perspectiva poco solemne y encuentra en el humor una forma de afrontar el miedo y el dolor. "La gente cuando se enfrenta a la muerte no puede evitar reírse porque la risa es consecuencia del propio miedo que uno tiene a morirse", explica Gómez. La actriz reconoce que está disfrutando mucho de la experiencia y anima al público que atraviese momentos difíciles a acercarse al teatro: considera que la función permite mirar a la muerte desde otro punto de vista y enfrentarse a ella "con humor y con alegría".

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