La figura de Quasimodo es una de las más reconocibles de la literatura universal. Desde que Víctor Hugo publicara Nuestra Señora de París en 1831, el personaje ha protagonizado innumerables adaptaciones cinematográficas, desde las primeras versiones del cine mudo hasta el popular clásico de Disney El jorobado de Notre Dame (1996). Por eso, cuando una nueva película se acerca a una historia tan conocida, lo mínimo que cabe exigirle es que aporte algo diferente. Y eso es precisamente lo que consigue Quasimodo, el alma de París, la producción francesa que acaba de llegar a Netflix.

La película se distancia tanto de la novela original como de las adaptaciones más populares al trasladar la acción al siglo XIX, concretamente a un año después de la publicación de la obra de Víctor Hugo. Su punto de partida es una de las teorías sobre la inspiración real del escritor: la existencia de un hombre jorobado que trabajaba como cantero en Notre Dame. A partir de esa posibilidad, la película construye una historia que mezcla drama, misterio y elementos de intriga, con una epidemia de cólera que asola París como telón de fondo.

El médico en 'Quasimodo, el alma de París'.

El protagonista es un hombre con graves deformaciones físicas y completamente sordo que ha estado recluido en un hospital junto a enfermos de cólera sin llegar a contagiarse. Esa circunstancia despierta la obsesión de un médico e investigador, convencido de que puede encontrar en su organismo la clave para combatir la enfermedad. Su interés científico, sin embargo, pronto adquiere tintes inquietantes. Para encontrar al jorobado, el médico recurrirá a un policía corrupto que se encargará de perseguirlo y capturarlo.

Uno de los grandes atractivos de la película es la interpretación de Vincent Cassel. Cuesta reconocer al actor francés bajo las prótesis y el maquillaje que transforman por completo su aspecto, pero su trabajo va mucho más allá de la caracterización. Cassel consigue dotar de personalidad a un personaje que apenas puede expresarse mediante la palabra y que necesita transmitir sus emociones a través de los gestos y la mirada. No es una tarea sencilla, especialmente cuando se trata de una figura que el espectador conoce de sobra y que ha sido interpretada por actores de la talla de Anthony Quinn o Anthony Hopkins.

Quasimodo, el alma de París'.

La historia conserva algunos elementos reconocibles de Nuestra Señora de París, como la presencia de una bailarina por la que Quasimodo siente una especie de amor, pero introduce cambios importantes en el universo de Víctor Hugo. Aquí no encontramos al archidiácono de la novela, sino a un médico cuya ambición científica termina convirtiéndose en una amenaza. La persecución policial añade tensión a una trama que mantiene el misterio y consigue que el espectador quiera descubrir qué se esconde detrás de ese hombre extraordinario.

Lo mejor de Quasimodo, el alma de París es precisamente su voluntad de no limitarse a repetir una historia que el cine ha contado en tantas ocasiones. Cuando un personaje ha pasado por las manos de tantos cineastas, una nueva adaptación corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de nostalgia o en una simple revisión de lo ya conocido. Esta producción francesa, en cambio, busca su propio camino y ofrece una perspectiva diferente sobre el origen del personaje, apoyándose en una ambientación muy cuidada, una producción excelente y un reparto que responde a las exigencias de la historia.

El policía en 'Quasimodo, el alma de París'.

Quasimodo, el alma de París es, por tanto, una buena opción para quienes quieran recuperar uno de los grandes personajes de Víctor Hugo desde una perspectiva distinta. Una película que se permite alejarse de la novela para encontrar una nueva forma de contarla y que demuestra que todavía queda espacio para sorprender con una historia que parecía haberlo contado todo.

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