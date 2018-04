Hace unos días, el director adjunto de El País, David Alandete, entrevistó a Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Alandete le hace la siguiente pregunta, presentada como una afirmación a la que sólo cabe asentir:

¿A qué considera Alandete "España preconstitucional"? ¿A la anterior a 1812? La Constitución de Cádiz declaraba a la religión católica "única y verdadera". ¿A la anterior a la Constitución republicana de 1931? ¿A la de 1978? ¿Quiere decir Alandete que en 1976 o 1963 o 1954 bandas de matones apaleaban a los judíos como en la Alemania nacionalsocialista? Así se entiende el desplome de la prensa de ‘fake news’.

Por fortuna, Querub corrige la trola de Alandete al principio de su respuesta:

"No voy a decir persecución. Persecución la hubo antes de 1492, y durante los 500 años posteriores hubo un silencio y no había prácticamente judíos, no se nos quería y éramos meramente tolerados. Pero después de la Constitución, los judíos fueron de nuevo recibidos y considerados, como dice el artículo 14, igual que el resto de ciudadanos."