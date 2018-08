El conflicto por el galeón San José entra en una nueva fase

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que trató con el mandatario colombiano, Iván Duque, la cuestión del galeón San José y mostró su esperanza de llegar a un acuerdo, puesto que ambos están dispuestos a encontrar una solución al respecto.

"Cuando uno tiene un problema político o familiar hay dos opciones, una es decir 'no me interesa resolverlo y ahí lo dejo' y la segunda es 'vamos a resolverlo'", dijo Sánchez en una rueda de prensa tras reunirse con Duque. Comentó que ambos han dicho que quieren "darle una solución", para lo cual no se puede "empezar" por aquello en que hay discrepancias.

"Me ha gustado la aproximación que ha hecho el presidente Duque de coincidencia en el propósito de resolver esta cuestión y que tenemos que comenzar su solución con una perspectiva completamente distinta a cómo se ha hecho en el pasado", aseguró el jefe del Gobierno español.

Por ello, aseguró que no se puede encontrar la solución "no puede ser si esto es mío o es tuyo", sino que "tiene que ser cómo contribuimos" a que el hallazgo y la recuperación del galeón suponga "el enriquecimiento intelectual, cultural e histórico de la humanidad".

En sentido similar se expresó Duque, quien explicó que tuvieron un diálogo "franco" al respecto, puesto que lo abordaron desde "las cosas que unen y no las que dividen". "Se ha abierto el camino para dialogar sobre cómo algo que a todas las luces constituye una maravilla de la humanidad puede ser puesta al servicio de la humanidad. Sobre esa premisa podemos encontrar oportunidades de conversación", consideró Duque.

Hundido con 11 millones de monedas

El galeón San José fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).

Tras el hallazgo del galeón surgieron disputas, ya que España aduce que por tratarse de "un barco de Estado", con su bandera, le amparan las normas de la Unesco para reclamar su titularidad.

El Gobierno de Iván Duque, que tomó posesión el 7 de agosto, suspendió tres días después "provisionalmente" y hasta por dos meses el proceso de licitación para el rescate del galeón San José, cuyo pecio fue hallado en 2015.