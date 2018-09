La posguerra. Represión, cárcel, exilios, fosas, pelotones de fusilamiento, racionamiento, correajes, yugos y flechas, gasógeno, picadura, sabañones… Sí, hubo todo eso, como también lo había habido antes. Pero junto a todo lo anterior, alegría, esperanza, perdón, generosidad, alivio, caridad. Y fiestas, muchas fiestas.

En Barcelona las parrandas alcanzaron tal nivel en la primavera y el verano de 1939, el momento de la más dura venganza de los vencedores, según el relato de los académicos progresistas, que Madrid tuvo que intervenir para poner a los catalanes a trabajar.

El 26 de julio, La Vanguardia Española, 'diario al servicio del Generalísimo Franco', como se apellidó al día siguiente de la liberación de Barcelona, publicó un pequeño suelto en su página 3, dentro de la sección Vida de Barcelona.

El titular del suelto era el siguiente: "Se prohíben los banquetes, homenajes y fiestas". A continuación, el texto, impagable:

Como justificación de la decisión del ministro de Gobernación, en la columna de la derecha se publica otra subsección llamada "Vida Sociable", en la que se contaba a los lectores que "después de las verbenas de San Juan y San Pedro, en junio, y la del Carmen, en julio, la de anteanoche, o sea la de Santiago, cierra el ciclo verbenero" y también que el Real Tenis Club del Turó, "atendiendo al deseo de los numerosos socios que se reúnen actualmente todas las tardes en el Club", había organizado dos bailes de tarde para los domingos días 30 de julio y 6 de agosto.

Al día siguiente, La Vanguardia, españolísima y franquistísima, publicó una nota aclaratoria del gobernador civil. La prohibición de "fiestas, homenajes y banquetes" no afectaba a las procesiones religiosas ni fiestas populares de carácter regional, las deportivas ni las reuniones familiares.

La prohibición versa concretamente sobre fiestas de carácter político, como «aplecs», mítines, desfiles, concentraciones, etc, etc, cuya organización no proceda directamente del Ministerio de la Gobernación. Del mismo modo, queda prohibido absolutamente toda moción u organización de homenajes, banquetes o fiestas en honor de cualquier persona o Entidad determinada.