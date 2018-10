Como tantas cosas en la patética España del siglo XIX, la celebración del 12 de Octubre como fiesta nacional se introduce por medio de la sociedad, que acaba imponiéndola a un Estado que sólo daba para preñar las urnas y mandar a Cuba o Marruecos a quintos cuyos padres no tenían con qué pagar un sustituto.

En 1881, el IV Congreso de Americanistas aprobó una resolución en la que proponía a los Gobiernos del mundo civilizado que declarasen festivo el 12 de octubre de 1892 y construyesen monumentos a Cristóbal Colón para conmemorar el cuarto centenario del Descubrimiento. En 1885 insistió en ello la Unión Ibero-Americana, constituida para la efeméride, que pidió que al menos se celebrase en España, Portugal y las repúblicas hispanoamericanas.

Los gobernantes de la Restauración, así como los de varios países americanos, declararon festivo el día en que se cumplieron cuatro siglos del grito de Rodrigo Triana anunciando tierra, con lo que el 12 de Octubre fue la primera efeméride civil de la edad moderna celebrada por varios países. El primer Empire Day, auto-homenaje de los súbditos del Imperio Británico en el natalicio de la reina Victoria, tuvo lugar el 24 de mayo de 1902.

Una vez que pasó 1892, el 12 de Octubre cayó en el olvido institucional. Sólo las comunidades de emigrantes en el extranjero lo celebraban en sus centros regionales. El auge de la fecha llegó en la segunda década del siglo XX. A partir de 1910 se declaró fiesta anual en Panamá, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Uruguay.

El 4 de octubre de 1917, el presidente Hipólito Irigoyen lo fijó como feriado en Argentina:

Unos días más tarde hizo lo mismo el presidente Pardo del Perú. En el decreto de 10 de octubre, la festividad se instituyó en "homenaje a la Nación española y a Cristóbal Colón".

Sin complejos.

El siguiente país fue, por fin, España. El Gobierno de unión nacional presidido por el conservador Antonio Maura remitió a las Cortes un proyecto de ley que se aprobó y publicó en la Gaceta de Madrid el 16 de junio, y cuyo único artículo rezaba así:

En 1918 se produjo una llamativa casualidad. Como Alemania se había rendido a los Aliados el 12 de octubre, el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson se empeñó en celebrar la fecha como Liberty Day, a fin de sumar a las celebraciones a los partidarios de la victoria y a los neutrales, entre los que figuraban todos los países hispanos de Europa y América. Muchos hispanos interpretaron la declaración de Wilson como una argucia para deslucir las conmemoraciones en español.

En la década siguiente se unieron a la lista Venezuela y Chile (1921), Cuba (1922) y México (1929). El Gobierno revolucionario de este país tomó la decisión después de una campaña comenzada por la Liga de Acción Social de Mérida (Yucatán).

La expresión Fiesta de la Raza inmediatamente produjo una reacción en contra. Miguel de Unamuno calificó el uso del término raza como de "irracional, material y grosero" y propuso la denominación de Día de la Lengua.

Otro vasco, el sacerdote Zacarías de Vizcarra, que vivía en Argentina desde 1916, organizó una campaña contra la denominación, ya que la exaltación de la raza contradecía el contenido católico e histórico del comportamiento español en América.

Un tercer vasco, el periodista Ramiro de Maeztu, se trasladó a Argentina como embajador de España y allí conoció al padre Vizcarra. Éste le convenció, al punto de que Maeztu se convirtió en un propagandista de la Hispanidad, como en este artículo, que publicó en la revista Acción Española en 1931:

La Hispanidad, desde luego, no es una raza. (...) Sólo podría aceptarse en el sentido de evidenciar que los españoles no damos importancia a la sangre, ni al color de la piel, porque lo que llamamos raza no está constituido por aquellas características que puedan transmitirse al través de las obscuridades protoplásmicas, sino por aquellas otras que son luz del espíritu, como el habla y el credo. La Hispanidad está compuesta de hombres de las razas blanca, negra, india y malaya, y sus combinaciones, y sería absurdo buscar sus características por los métodos de la etnografía.