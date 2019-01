Bronceábase Francesc Cambó a bordo de su yate en las cristalinas aguas del Adriático, cuando le informaron de que el día anterior el ejército de África se había sublevado a las órdenes del general Francisco Franco. Inmediatamente escribió a su correligionario Joan Ventosa que era conveniente la permanencia del gobierno frentepopulista para así consolidar los estatutos de autonomía en toda España, por lo que los miembros de la Lliga, por mucho que les disgustaran las izquierdas gobernantes tanto en Madrid como en Barcelona, debían adoptar una posición de discreto apoyo a la República.

La Veu de Catalunya, reaccionando de igual modo, publicó el mismo día 18 un editorial sosteniendo que, estallado el conflicto violento entre españoles, cualquier dictadura que saliese de ello, de uno u otro signo, sería "radical e irreductiblemente anticatalana". Por eso recomendó a sus lectores que se mantuvieran al margen de la lucha:

Es, por tanto, un deber patriótico ineludible, inexorable –mientras nos sea posible– el laborar con todo empeño para que no triunfe esa solución catastrófica; y en el caso de producirse fatalmente, contra nuestra voluntad, que no nos alcancen al menos ni responsabilidad ni complicidad.

Pero a los muy burgueses y católicos lectores de La Veu no les iba a resultar posible eludir responsabilidades y complicidades, pues aquel mismo día, como en toda España, estalló en Cataluña la furia revolucionaria que se llevó por delante miles de vidas y haciendas de religiosos (2.441 asesinados y cuatro mil iglesias y conventos destruidos), empresarios, intelectuales y, en general, simpatizantes derechistas, catalanistas o no.

Horrorizados por la barbarie izquierdista, que no respetó ni a vivos ni a cadáveres, Cambó y los demás dirigentes liguistas no tardaron en reaccionar: financiaron generosamente al bando alzado, desplegaron una intensa actividad propagandística y de espionaje en el extranjero, publicaron en la prensa internacional artículos en defensa de la España nacional, exhortaron a sus paisanos a que se fugaran de Cataluña para alistarse en el ejército franquista y muchos de ellos vertieron su sangre en los campos de batalla. Hasta el abad de Montserrat, dom Marcet, ordenó a sus monjes en edad militar que se pasaran a la zona nacional para empuñar las armas contra la República.

Decenas de miles consiguieron escapar hacia Francia, Italia y la España nacional, que se llenó de catalanes con camisa azul. Tantos se concentraron en la capital guipuzcoana, que la rebautizaron jocosamente como San Sebastià de Guíxols. Aunque Cambó fue uno de los principales promotores de este éxodo, no pudo evitar, paradójicamente, su disgusto ante los movimientos de población provocados por la guerra. Pues mientras que decenas de miles de catalanes de pura cepa –y, según él, los de mejor calidad– eran asesinados por la Esquerra de Companys y sus aliados o huían para alistarse en el ejército de Franco, muchos miles de republicanos llegaban de toda España en busca de refugio equivalente pero en sentido contrario:

La preocupación de Cambó no fue una excepción. Hasta George Orwell, en los pocos meses pasados en la Cataluña frentepopulista, tomó nota de que "los catalanes despreciaban a los andaluces como a una raza de semisalvajes".

Finalmente, en enero de 1939, tras casi tres años de guerra, entraron en Cataluña los vencedores. Cambó, que había augurado a Ortega y Gasset en 1930 que si se proclamaba la República en España, comenzaría una "era de convulsiones", anotó en su diario su satisfacción por la conclusión de la "etapa más triste de la historia de España", que no había comenzado con el alzamiento del 36, sino con la proclamación de la República.

Mientras miles de catalanes cruzaban la frontera junto a republicanos de toda España –la gran mayoría de los cuales regresaría antes de que hubiese acabado 1939–, una cantidad mucho mayor recibía brazo en alto a los vencedores en todas las poblaciones catalanas. Y no solamente los partidarios de los alzados desde el principio, pues a ellos se sumaron incontables republicanos hartos de la guerra, de los crímenes, de las luchas fratricidas entre izquierdistas y del caos en el que naufragó su bando, causa principal de su derrota. Entre ellos estuvo, por ejemplo, Josep Recasens i Mercadé, histórico dirigente del socialismo reusense que anotó lo siguiente en su diario:

Hoy, 28 de enero de 1939, han llegado por fin a este pintoresco pueblecito –el Figueró– las tropas nacionales. Las esperábamos con ansia. Han hecho su entrada triunfal hacia las dos de la tarde. Nos han hecho cenar tarde, pero no nos ha importado porque el acontecimiento nos ha satisfecho más que el mejor de los manjares. Tengo que declararlo sinceramente: a pesar de que tenía a mis dos hijos alistados en el ejército republicano, de que he combatido implacablemente al fascismo y de que he sido enemigo indomable del militarismo y las revueltas militares, esperaba anhelante este momento.