Dos curas españoles atienden en Rusia a los últimos supervivientes del Gulag

Encontramos al sacerdote leonés José Francisco Teijeiro en una de las dos parroquias que llevan su compañero Juan Manuel Sánchez y él en el norte de Rusia, país donde el 85% de los sacerdotes católicos son extranjeros. José Francisco y Juan Manuel acudieron a la llamada de Juan Pablo II para reconstruir la estructura eclesiástica en un país donde la libertad religiosa no existía hasta los años 90 y los mártires católicos se cuentan por miles.

2.000 km de distancia separan sus dos centros parroquiales, uno en la República de Komi, región donde los gulags, sistema soviético de campos de trabajos forzados, se propagaron como la mala hierba desde los años 30, y otro en Pushkin, a las afueras de San Petersburgo, casualmente donde tuvo lugar la batalla de Krasny Bor, en la que 5.000 españoles de la División Azul aguantaron el ataque de más de 40.000 soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial.

Las actuales ciudades de Komi, en la tundra ártica y temperaturas de 67 grados bajo cero, "peor que Siberia" para los rusos, nacen de aquellos campos de trabajo donde el régimen soviético envió a millones de "enemigos del pueblo", familias enteras, a morir de hambre, enfermedad y agotamiento cavando unas minas heladas de oro y carbón. "Los del lugar te dicen que la ciudad (Ujtá) está literalmente construida sobre huesos. Lo curioso es que supieron borrar todas las huellas, ahí no queda nada", nos cuenta José Francisco. Transportados como ganado, la mitad de los presos moría en el viaje hasta estos lugares inhóspitos. Cuenta Anna Appelbaum en el libro Gulag:

Los campos de trabajo se hicieron pueblos. Cuando murió Stalin (1953) ante la ruina económica del régimen y la incapacidad de la policía secreta para seguir controlando tanta prisión, las puertas del infierno se abrieron y los supervivientes volvieron al mundo quedándose en lo único que sentían a esas alturas de su vida como propio, el confín del mundo. Anne Applebaum lo cuenta así:

El aislamiento era asimismo difícil de soportar. Tan alejados estaban estos campos de la civilización (y de las carreteras, por no hablar de los ferrocarriles) que en Komi no se utilizaron alambradas hasta 1937. La huida no tenía sentido. (...) Los prisioneros planificaron las principales ciudades de la república, no solo Ujtá, sino también Siktivkar, Pechora, Vorkutá e Inta.