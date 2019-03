Google mostrará la aportación de la Armada española al saber universal Google Arts & Culture lanza "Once Upon a Try", una exposición online en la que participa el Museo Naval destacando milenios de grandes avances.

Réplica del Mapamundi de Juan de la Cosa, 1500. | David Alonso Rincón Google Arts & Culture lanza "Once Upon a Try", la mayor exposición online realizada sobre inventos y descubrimientos. En ella se reúnen colecciones, historias y conocimientos de más de 110 instituciones de renombre de 23 países, incluido el Museo Naval, según ha informado mediante un comunicado la institución. El Museo Naval contribuye al proyecto con cuatro exposiciones temporales (Dueños del Mar, Señores del Mundo; Guardiamarinas: la llegada de la ciencia a España, Blas de Lezo y El último viaje de la Mercedes), cuenta también con un monográfico del submarino Peral y un estudio de la Carta de Juan de la Cosa, que permite apreciar detalles que suelen pasar desapercibidos a primera vista. "Gracias a esta innovadora tecnología nuestros visitantes podrán conocer online gran parte de las colecciones expuestas tanto en el Museo Naval de Madrid como en los museos filiales. La plataforma Google Arts & Culture es una oportunidad única para preservar y compartir nuestra historia naval con el resto del mundo", ha afirmado el Capitán de Navío César Raúl Goday Buján, Subdirector del Museo Naval de Madrid. "El público podrá disfrutar desde sus casas, teléfonos móviles o cualquier dispositivo conectado a internet, del patrimonio histórico que la Armada ha ido atesorando a través de los siglos", añade. Google Art Camera La tecnología Art Camera de Google Arts & Culture, con la que se obtienen cientos de primeros planos que se unen para crear una imagen de conjunto enormemente detallada, ha permitido al Museo Naval capturar en formato gigapixel, entre otros, una serie de mapas de gran valor, conocidos como cartas portulanas. Los visitantes virtuales podrán disfrutar de la carta portulana del Mediterráneo de 1563 realizada por Mateo Prunes, el atlas del Mediterráneo atribuido a Diego Homen fechado en 1561, el portulano del Mediterráneo de Joan Martines (1565) y el portulano del Mediterráneo atribuido a los Oliva de Marsella (s. XVII). Asimismo, la herramienta Street View permite recorrer el Museo Naval de Madrid, que en la actualidad tiene parte de sus salas cerradas por obras de mejora; así como los museos filiales que están distribuidos por Cartagena, San Fernando, Ferrol, Museo Marítimo de la Torre del Oro de Sevilla al Archivo-Museo Álvaro de Bazán en Viso del Marqués. Compartir

