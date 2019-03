La Academia de la Historia confirma la "plena y exclusiva españolidad" de la primera vuelta al mundo

La Real Academia de la Historia ha acreditado, a través de un informe que puede consultarse en su página web, la "plena y exclusiva españolidad" de la vuelta al mundo de Fernando de Magallanes, tras los intentos de las autoridades portuguesas de "capitalizar la paternidad de la gesta por ser Magallanes natural de Portugal". El debate se ha desatado en el año que se conmemora el V centenario de la expedición.

La institución asegura que el informe se basa en "hechos históricos objetivos" que demuestran la españolidad oficial de la gesta marítima que culminó con la Primera Circunnavegación a la tierra.

La Real Academia de la Historia reitera que Magallanes sirvió a la Corona española como queda avalado en las Capitulaciones de Valladolid de 1518. "Magallanes decide abandonar su país, dejar de servir a su Rey y viajar a España, concretamente a Sevilla, donde se instaló, contrajo matrimonio y desde entonces estuvo al servicio del Rey Carlos I, castellanizando su nombre portugués, Fernão de Magalhaes por Fernando de Magallanes", recuerda el informe.

Carlos I se comprometió a sufragar la expedición de Magallanes a cambio de que éste le rindiera pleito homenaje y sirviese siempre los intereses de la Corona de Castilla, algo que Magallanes cumplió fielmente hasta su muerte.

Las cinco naves de la expedición con las que partió Magallanes se equiparon en Sevilla a pesar de la oposición de Portugal, que lo tachó de "renegado" y "traidor", como ha seguido siendo considerado por buena parte de la historiografía portuguesa.

La institución recuerda además que, tras la desaparición de Magallanes, Juan Sebastián Elcano se hizo cargo de la Victoria y Gonzalo Gómez de Espinosa de la Trinidad, las dos únicas naves que quedaban.

"Según los cronistas – dice el informe- el viaje de vuelta por el Índico, huyendo de los portugueses e intentando no aproximarse a sus enclaves, fue el más peligroso de toda la inmensa travesía, tanto por los fenómenos naturales como por la necesidad de evitar las aguas portuguesas".

"Cuando Juan Sebastián Elcano llegó a Sanlúcar de Barrameda, lo primero que hizo fue escribir una carta a Carlos I, resaltando no las penalidades, ni el camino recorrido, ni el encuentro con las islas de la Especiería, sino el hecho de haber conseguido circunnavegar la tierra por primera vez en nombre del Rey Emperador. Los tripulantes de la Trinidad, apresados por los portugueses, no pudieron regresar hasta varios años después, cuando fueron liberados al firmar las coronas de Castilla y Portugal un acuerdo sobre la posesión de las Molucas", continúa explicando la academia.

La documentación más importante sobre el personaje de Magallanes y su hazaña, se encuentra en el Archivo General de Indias.