Iván Vélez - ¡Santiago, y a ellos!

Con esta apelación al santo que daba nombre a una de las órdenes militares más potentes de aquellos días mandaba cargar Cortés sobre sus enemigos en el Nuevo Mundo. Como tantos otros españoles de su época, don Hernando cultivaba varias devociones, de las cuales informó Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Según el soldado cronista, Cortés

De la invocación a un santo que hoy sigue siendo patrón del arma de caballería dio también noticia Bernal al describir la que se conoce como Batalla del Río Grijalva:

Y luego comenzaron muy valientemente a flechar y hacer sus señas con sus tambores, y como esforzados se vienen todos contra nosotros y nos cercan con las canoas, con tanta rociada de flecha, que nos hicieron detener en el agua hasta la cinta, y otras partes no tanto, e como había allí mucha lama y ciénaga, no podíamos tan presto salir della. Y cargan sobre nosotros tantos indios, que con las lanzas a manteniente, y otros a flecharnos, hacían que no tomásemos tierra tan presto como quisiéramos; y también porque en aquella lama estaba Cortés peleando, y se le quedó un alpargate en el cieno, que no le pudo sacar, y, descalzo el un pie, salió a tierra; y luego le sacaron el alapargate y se calzó. Y entretanto que Cortés estaba en esto, todos nosotros, ansí capitanes como soldados, fuimos sobre ellos, nombrando a Señor Santiago; y les hecimos retraer…