...y ciertamente me parece que la empresa de las columnas de Hércules que trahe con el mote PLUS ULTRA, no solamente ha sobrepujado de gravedad y hermosura a la empresa del eslavón que trahía el agüelo, mas aún también a todas las otras empresas que han trahído hasta oy los otros príncipes y reyes. (Paulo Jovio, Diálogo de las empresas militares y amorosas, ediciones Polifemo, 2012, p. 153)