Pedro Fernández Barbadillo

Para no anular su relato de la ‘rebelión pacífica del pueblo contra una tiranía secular’, la izquierda se niega a aceptar que las elecciones municipales las ganaron las listas monárquicas y que el desplome de la monarquía se debió a la cobardía de los monárquicos. En la mañana del 14 de abril, los republicanos refunfuñaban y se preparaban para las elecciones a Cortes convocadas para mayo.

Tampoco reconoce la izquierda el pronto desencanto tanto popular como ‘ilustrado’ con la República. Y no me refiero sólo a los primeros ataques a los católicos y la brutal censura de prensa aplicada por un ‘niño’ Maura. Las Cortes Constituyentes y los gobiernos civiles mostraron a los españoles unos nuevos políticos que parecían formar "un manicomio suelto y desbordado" según el mismo Maura Gamazo.

La decepción y la desafección se extendieron en seguida a los intelectuales que tanto habían hecho por traer la República. Junto al célebre "No es esto" de José Ortega y Gasset, está la menos conocida retirada de Miguel de Unamuno, diputado también en esas Cortes.

Ahora el cine, que, dado el fracaso de los historiadores académicos, es el encargado de elaborar un ‘relato’ para todos los españoles, pretende reinterpretar a Unamuno y explicar su apoyo al alzamiento de 1936. Pero la verdad es que Unamuno, siempre contradictorio y siempre opuesto al Gobierno (gesto imposible de encontrar en los intelectuales que aparecen en las televisiones), incluso aguardaba una catástrofe. Así se lo dijo al general Franco cinco meses antes de que estallase la guerra civil.

Ramón Serrano Suñer contó al periodista Julio Merino (El otro Franco) cómo arregló una entrevista entre Franco y Unamuno, y las palabras que éste dijo.

Lo primero que rompe los esquemas es la admiración de Franco, un militar profesional, por Unamuno, que sufrió destierro por parte de otro general, Miguel Primo de Rivera. Lo segundo, que Franco había leído la obra novelística y ensayística del escritor vasco. Y lo tercero, que un intelectual, un filósofo y un políglota aceptara reunirse y charlar con quien había conseguido fama y ascensos por ser jefe de la Legión.

En enero de 1936, Franco fue a Londres como parte de la embajada española que asistió a la coronación de Eduardo VIII. A principios del mes siguiente, aunque ya estaba metida España en la campaña de las elecciones convocadas por Alcalá-Zamora, Serrano Suñer, diputado de la CEDA por Zaragoza, organizó la reunión entre las dos personalidades.

Franco asombró a Serrano por el exhaustivo conocimiento de los libros de Unamuno; después de alabarlos, pasó a comentar sus artículos periodísticos, sobre todo los artículos anti-republicanos. Unamuno agradeció los elogios y luego habló sin pausa durante toda la comida, en la que mostró su pesimismo sobre la esencia del pueblo español:

El español no es ni mejor ni peor que otros pueblos, pero… tiene algo especial: que es como un péndulo que sólo tiene extremos, o sea, o todo o nada… o apatía total o pasión sublime. (…) te pueden conquistar un Imperio o te incendian las iglesias y los monumentos. No hay términos medios. Por eso creo que también yo me he equivocado, yo quise despertar espíritus y ahora ya me temo que lo que he despertado han sido fieras.