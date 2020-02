Hawass: "El Templo de Debod ha sufrido más en las últimas décadas que en toda su vida"

El Templo de Debod, ubicado junto a la madrileña Plaza de España, fue un regalo del Gobierno egipcio a España en 1968 para agradecerle su implicación en una campaña para salvar los templos de Nubia. Este monumento, de 2.200 años de antigüedad, se encuentra "expuesto a las inclemencias del tiempo", una situación que, según el prestigioso egiptólogo y divulgador Zahi Hawass, está poniendo en peligro su conservación.

Egipto hizo cuatro regalos: Dendur a Estados Unidos, Ellesiya a Italia, Taffa a los Países Bajos y Debod a España. "El de Debod es el más importante de los cuatro. Me gusta mucho su ubicación, me hace sentir como en Egipto, pero tengo que apuntar que el resto de templos están protegidos y éste no", dijo Hawass en una comparecencia ante los medios de comunicación, delante del propio monumento. El que fuera ministro de Antigüedades de Egipto durante 10 años explicó que había entregado un escrito a la ministra Carmen Calvo así como al alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida instándoles a "salvar el templo".

"Cuando hacemos un regalo, esperamos que se valore. En las últimas décadas, ha sufrido más que en toda su vida, que son 2.000 años", aseguró.

Hawass no aclaró qué solución sería la adecuada: "Eso lo dejo en manos de los especialistas. Tiene que estar abierto. Hay que buscar una forma de cubrirlo sin deformarlo".

Por su parte, el Ayuntamiento de la capital, a través de un comunicado, informó de que prepara un proyecto museológico para el Templo de Debod que se desarrollará a lo largo de 2020 y que "buscará potenciar la conservación interior del valioso edificio, un símbolo patrimonial de la ciudad". Además, "se está estudiando la construcción de un centro de acogida e interpretación que extraiga del templo los servicios museísticos que actualmente se prestan en su interior con el fin de preservarlo mejor".

El egiptólogo aprovechó para aclarar que este templo "fue un regalo", no como el busto de Nefertiti, expuesto en el Neues Museum de Berlín: "Hemos pedido que sea devuelto a Egipto, al igual que la piedra de Rosetta, porque salieron de forma ilegal del país".

Busto de Nefertiti

El egiptólogo, de 72 años, es autor de más de 50 libros y numerosos documentales. Desde hace décadas, encadena una excavación tras otra en el Valle de los Reyes, donde ha conseguido hallazgos asombrosos, como los más de 3.000 sarcófagos encontrados. "Por el momento, solo hemos encontrado el 30% de lo que hay en el Valle de los Reyes", aclaró. En la actualidad, trata de dar con la tumba de Nefertiti. "Sería el mayor descubrimiento de la historia", aseguró. Asimismo, cree estar cerca de encontrar a Cleopatra y Marco Antonio.