Diario de la epidemia. Matar Madrid

Viernes, 8 de mayo de 2020. Ni política ni ética.

El diario de PRISA en colaboración con el Gobierno de España ha iniciado una campaña contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Imagino que no soportan a una mujer con criterio y determinación para resolver problemas sanitarios, económicos y sociales. Es indiscutible, por ejemplo, su capacidad de gestión para montar en 24 horas un Hospital como el de IFEMA, que atendió a miles de pacientes durante casi dos meses. Pero cien serán los pretextos para cargar contra ella por los periodistas pagados por el tiránico gobierno de Sánchez. Todos bordean el ridículo y el crimen de guante blanco. El último es que la Comunidad de Madrid no está preparada, desde el punto de vista sanitario, para pasar a la fase 1 del plan de normalización previsto por un Gobierno tan acéfalo y arbitrario como los medios de comunicación que lo respaldan. Para esta gente todo es ideología y dinero. Es obvio que el Gobierno no permitirá la solicitud de la Comunidad de Madrid. ¿Conseguirá la presión de la faramalla ideológica de los socialistas y comunistas por un lado, y el poder del dinero de los medios de comunicación por otro, arruinar definitivamente la economía de Madrid? No lo sé, pero es lo que pretende el Gobierno y PRISA para sentar en la poltrona a un cualquiera de su tropa.

Dicen que este tipo de ataques al mesogobierno de Madrid y, en particular a su presidenta, tiene un doble estímulo: el primero procede del Gobierno de España y el otro, seguramente, de algunos de sus socios de coalición.Todo puede ser. El señor Aguado, el de C´s, nunca ha demostrado principios políticos serios. Es demasiado voluble. Es un prototipo de político sin oficio ni beneficio salvo los prestados por la familia. Es demasiado voluble. Sus decisiones dependen antes antes de su ego que de los intereses de la comunidad. Ojalá me equivoque, pero de lo que no me cabe la menor duda es que los "politiqueos" contra Isabel Ayuso tienen su origen en los poderosos de La Moncloa. Es algo que me asegura una inteligente mujer, Irene Gálvez González, humanista y gestora de un hospital de Almería. Según Irene Gálvez, basta levantar acta de las barbaridades del gobierno de Sánchez para saber que no soportan a alguien que haga bien su trabajo. Es menester recoger ciertas evidencias, insiste, desde el 31 de diciembre hasta hoy, para evaluar el grado de incompetencia y mala fe del gobierno de Sánchez. No hemos llegado a esta situación catastrófica y de persecución a la Oposición de la noche a la mañana.

Aquí va las diez más importantes que ha recogido esta incansable luchadora por la defensa de la libertad.

El gobierno de Sánchez ignoró la información remitida por la OMS e instituciones europeas y españolas acerca del peligro de pandemia por la Covid-19. No estableció planificación/previsión logística de material sanitario, ni de organización de la economía, ni organización social. Al contrario, expropió el alcohol, intervino laboratorios privados y mostró una inoperancia deliberada. Despreció las condiciones de trabajo del personal sanitario y del personal de las Residencias de Mayores, policía, ejercito, GC, etc. Ignoró deliberada y criminalmente el bienestar de la población. Sólo importaba la propaganda adoctrinante del feminismo de género, etc. Usó la mentira como arma para ocultar la mortandad por la pandemia y, de paso, negó la declaración de Luto Oficial y cauterrizó las protestas ciudadanas. Decreto de Alarma: no hay mascarillas, guantes ni test para la población. Se perpetua el Confinamiento y todo apunta a compras fraudulentas de materiales sanitarios. El Gobierno comprar medios de comunicación con dinero público: propaganda afín al régimen (15 millones de euros para Antena 3 y Telecinco). Viola la libertad de expresión de los ciudadanos. "Monitorización" de Redes Sociales y control por parte de empresas censoras afines: Lobby Ferreras/Pastor. Amordaza todos los poderes del Estado, por ejemplo, cierra el Congreso de los Diputados durante un mes.: Cerrar Congreso. Permite que el Vicepresidente del Gobierno ataque al Rey, el Jefe del Estado, violando la Constitución y nuestro Estado de Derecho; además, Iglesias pone en cuestión el sistema judicial porque una afín es condenada por sentencia recurrible, y es avalado por Marlaska y Robles.

Con estos precedentes no creo que el Gobierno consienta a la Comunidad de de Madrid pasar a la fase 1 de la atenuación del confinamiento.

Viernes, 15 de mayo de 2020. Sicarios de Sánchez en TeleMadrid.

El sanchismo desprecia Madrid y la condena a la ruina. Impide sin motivación alguna que Madrid pase a la fase 1 de atenuación del confinamiento impuesto por el "estado de alarma". Las motivaciones de las decisiones en los ámbitos jurídico y administrativo son las pruebas principales de que el Estado de Derecho es plausible en sociedades abiertas. Cuando algún tipo de decisión se deja sin motivar, explicar y justificar, estamos al borde del abismo judicial y democrático. Así está el Gobierno de España. No hay una sola decisión de este Ejecutivo que haya pasado el filtro de la argumentación pública. Todo es ordeno y mando. Todo es autoritarismo de tabernaculo golpista.

Pero hay algo peor que el arbitrismo, la indiscriminación y la irracionalidad de un gobierno autoritario, son los sicarios que tratan de "justificar" aquello a lo que han renunciado sus amos. El gobierno de España no motiva por qué no deja a Madrid entrar en la fase 1 de atenuación del confinamiento, pero yo he visto en Telemadrid, en la televisión de la Comunidad de Madrid, a un locutor que ha dado cuatro "motivos" de por qué hemos sido castigados por el gobierno de España. Sí, sí, en Telemadrid hay sicarios de los dictados que salen de La Moncloa que justifican nuestro arresto domiciliario. Eso no es periodismo. Eso ese llama trabajo de mercenarios que, paradójicamente, no paga Sánchez sino los castigados ciudadanos de Madrid. Eso que hacen los periodistas de Telemadrid no es información ni análisis. Es vulgar agitación y propaganda a favor del peor gobierno que ha dado la historia reciente de España.

Sábado 16 de mayo de 2020. Claro, gris, oscuro y lluvia.

Todo es negro en Madrid, excepto las personas que salen a protestar para que le devuelvan sus derechos. Y su libertad. La amanecida del sábado fue clara. Pero, poco a poco, el tiempo se volvió gris, oscuro y lluvioso. Me recluyo en mi cuarto y leo sin parar poemas de una monja portuguesa y, durante más de la primera mitad de su vida, española. Vivió mucho tiempo como española, pero "asistió", es solo una manera metafórica de hablar, desde el interior de su convento a la llegada de Joäo, Escribió en portugués y castellano. Soror Violante do Céu (Hermana Violeta del Cielo) y vivió entre 1601-1697 vivió la mayor parte de su vida recluida por decisión propia en el convento de Nossa Senhora del Rosário. Ahí va una muestra de esta genial poetisa con menos gracia que los versos de Góngora pero con mas saudade: