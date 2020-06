Y Hitler entró en París

Hace ochenta años, pareció que iba a cumplirse el sueño de los más enloquecidos propagandistas nacional-socialistas y de los más ensoberbecidos pensadores alemanes del siglo XIX.

La Wehrmacht comenzó el 10 de mayo de 1940 el ataque a Francia , Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. La ofensiva en el viejo Flandes español era una argucia para ocultar el plan principal, que consistía en la penetración en Francia a través de las Ardenas. En tres días, los franceses supieron que estaban derrotados. Los ataques aéreos de la Luftwaffe en apoyo de unidades blindadas, motorizadas y de paracaidistas rompieron el frente y desorientaron completamente a los defensores.

El 16 de mayo, Winston Churchill, nombrado unos días antes primer ministro , viajó a París y se encontró con que el Gobierno de Paul Reynaud preparaba la evacuación de la capital. El 10 de junio, Italia declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña, y Noruega se rindió. El 14 de junio, las tropas del 18º Ejército, mandado por Georg von Küchler, entraron en un París abandonado y casi vacío. El Gobierno francés animó a la huida de la población civil, sin haber preparado nada para acogerla o alimentarla.

En Burdeos, adonde había huido el Gobierno, se produjo una crisis política. El 16 dimitió Reynaud y le sustituyó el viceprimer ministro, el mariscal Philippe Petain. El nuevo presidente del Gobierno solicitó un armisticio a Alemania, en cuya negociación intervino el embajador español José Félix de Lequerica. El 18, el general de brigada Charles de Gaulle llamó desde Londres a la resistencia, aunque entonces sin consecuencias. El 22 se firmó el armisticio entre Francia y Alemania y el 24 entre Francia e Italia. El 25, se produjo la rendición de los restos de las fuerzas armadas francesas.

Como contó Jorge Luis Borges, la derrota francesa conmocionó incluso a los germanófilos en la lejana Buenos Aires:

"Un germanófilo, de cuyo nombre no quiero acordarme, entró ese día en mi casa; de pie, desde la puerta, anunció la vasta noticia: los ejércitos nazis habían ocupado París. Sentí una mezcla de tristeza, de asco, de malestar. Algo que no entendí me detuvo: la insolencia del júbilo no explicaba ni la estentórea voz ni la brusca proclamación. Agregó que muy pronto esos ejércitos entrarían en Londres. Toda oposición era inútil, nada podría detener su victoria. Entonces comprendí que él también estaba aterrado."