Memoria de África: la comunista casi perfecta (I). Una autobiografía

África de las Heras Gavilán, Afriquita, recuerdan que la llamaban de pequeña. Tratamos, téngase en cuenta desde el comienzo, de la coronela África, alias Patria, máximo rango del KGB soviético hasta la caída del imperio comunista de la URSS, rango que muy pocos alcanzaron. Fue una de las dos personas nacidas de España que lo consiguió. La otra fue Ramón Mercader, su amigo, y asesino de Trotsky.

Logró ascender a la cúpula de unos de los servicios secretos más temidos del mundo y obtuvo numerosos galardones por su trayectoria como agente y por los servicios prestados a su patria de elección, la Unión Soviética. África de las Heras Gavilán (Ceuta, 1909) fue la española más condecorada por la URSS y una de las muy pocas coronelas del KGB, a cuyas dependencias rectoras llamaba, como todos sus agentes, el "Centro".

Su eficacia como agente de dicho "Centro" hubo de ser tal que participó en muchas operaciones bajo el estalinismo, la mayoría de ellas aún desconocidas. Superó con éxito las terribles purgas internas del propio Stalin y sobrevivió sin problemas tras el XX Informe del Partido Comunista de la Unión Soviética(1955) que denunció los crímenes de Stalin.

Murió en Moscú en 1988, un año antes de la caída del Muro de Berlín, a los 79 años, ya retirada de una KGB en la que fue durante años instructora de nuevo agentes. Tiene una tumba bien visible en el cementerio Khovanskoye de Moscú, donde fue enterrada con honores militares el mismo día en que debía recibir una nueva condecoración, la de Colaboradora Honoraria de los Órganos de Seguridad del Estado.

Fue una entre los centenares de españoles galardonados en la Unión Soviética, pero sólo ella logró alcanzar entre 8 y 12 condecoraciones, según los autores, entre ellas la Orden de Lenin, 2 Órdenes de la Estrella Roja, Orden de 2º Grado de la Gran Guerra Patria, Medalla Guerrillera de la Guerra Patria de 1º Grado, por las acciones en la retaguardia y 2 Medallas al valor.

Su vida puede ser considerada un ejemplo de servicio, fidelidad, obediencia, disciplina y arrojo al servicio del estalinismo, el comunismo en su grado de desarrollo histórico más real y completo. También puede estimarse como el arquetipo de una persona fanática, despiadada, insensible hacia la vida y la libertad ajenas, capaz de torturar y de matar para cumplir las órdenes procedentes de su idolatrado Stalin.

Cabe deducir que lo primero es cierto porque es imposible que alguien cuya conducta no fuera de completa sumisión al estalinismo primero, y desde luego a la URSS en general, hubiera podido alcanzar tal consideración. Lo segundo puede colegirse por las mismas razones si bien las pruebas están a resguardo de las autoridades rusas, lideradas precisamente por alguien procedente del KGB, que mantienen el secreto sobre las operaciones en las que participó y en qué consistieron.

Puede considerarse que esta serie de artículos sobre la coronela África hubiera estado más justificada en otro momento, como el centenario de su nacimiento en 2009 o en el 30 aniversario de su muerte en 2018. Pero en realidad son fruto de un diálogo imprevisto con algunos de sus familiares con los que he coincidido recientemente (I) y con los que he conversado extensamente sobre su pariente.

Además, si se quiere una percha oportuna, digamos que en 2019 se anunció el comienzo del rodaje de una segunda película (II) rusa sobre su vida que aún no ha sido estrenada en España, aunque se espera que lo sea a lo largo de este año 2020.

El que haya logrado pasar desapercibida para muchos, y durante tanto tiempo, incluso para las más detalladas publicaciones generales sobre el comunismo, da una idea de su secreta excelencia como espía y agente comunista. Podría ser calificada como la comunista casi perfecta, capaz de cualquier cosa por servir a su fe, como ella misma consideraba lo que sentía por el comunismo:

Así acaba el único texto conocido, se supone que escrito por ella misma, porque ni eso puede asegurarse en el caso de una KGB que ordenaba firmar falsas confesiones a los ex camaradas de Stalin en los famosos procesos tantas veces denunciados después, que nunca durante. En estos papeles "autobiográficos" no hace referencia a los principales acontecimientos en los que participó según testimonios bien diferentes. Está incluido en el libro de Javier Juárez, Patria. Una española en el KGB (III), sin duda el más recomendable para conocer a esta asombrosa agente soviética.

En su lápida actual, que hubo otra anterior, aparece la palabra Patria, en español y bien visible, junto con el texto "Coronel África de las Heras, 1909-1988" en ruso.​ Pero "Patria" no es ninguna referencia a España sino que expresa su devoción por su nueva y única "patria", la URSS, y alude además a uno de sus más conocidos alias, Patria, especialmente en Iberoamérica, donde logró configurar una red de agentes al servicio de Stalin hacia la mitad del siglo XX.

Sobre África de las Heras no se ha escrito mucho. Las noticias sobre ella comenzaron a extenderse por España desde 1995. Se ha creído que El Faro de Ceuta publicó una necrológica al conocerse su fallecimiento. Así lo indicó su sobrina lejana África de Madariaga de las Heras, profesora titular de la Universidad de Barcelona, en el escrito que recoge el libro de Javier Juárez (IV) pero otros familiares afirman que sufrió una confusión.

En 1995, y esto sí está comprobado, el periodista Germán Sánchez publicó un reportaje en la revista Cambio 16 en el que la presentó, junto con otras españolas, como miembro del servicio de espionaje soviético. Posteriormente, en 1998, El País publicó una crónica de Rodrigo Hernández sobre la espía comunista que llegó a las manos del uruguayo Raúl Vallarino, que luego noveló las peripecias de "María Luisa de las Heras", como se hizo llamar entonces, en Montevideo.

En 1998, el historiador uruguayo Fernando Barreiro, en la revista Tres, la identificó como María Luisa de las Heras de Arbat, esposa de Felisberto Hernández, el gran escritor montevideano, que es posible que nunca se enterase de cómo fue seleccionado como marido excelente para que su esposa, África, para él María Luisa, construyese una red de espionaje desde Montevideo.

En mi opinión el libro más consistente sobre su figura, aunque incompleto porque los archivos oficiales del KGB en Moscú no son accesibles para nadie todavía si es que no han sido destruidos, es el ya citado de Javier Juárez, periodista y escritor que, en 2007, dio a la imprenta para la editorial Debate su Patria: una española en el KGB, agotado y descatalogado desgraciadamente.

Bien difícil tuvo su meritorio trabajo porque, además de la orfandad documental aludida, África no escribió, que se sepa, sus Memorias como lo hicieron otros agentes soviéticos como el británico Kim Philby o el alemán del Este, Markus Wolf, jefe de la Stasi y otros muchos.

Incluso Alexander M. Orlov, el temido jeje de operaciones de la NKVD en España durante la Guerra Civil y al que muchos señalan como responsable de la tortura y asesinato del dirigente del POUM trotskista, Andreu Nin y del traslado del oro español a Moscú entre otras actividades, escribió un relato sobre sus andanzas una vez exiliado en Estados Unidos. Se llamó Historia secreta de los crímenes de Stalin y en sus páginas niega muchas de las acusaciones que se le hicieron.

Hay otros tres libros que tratan directa o indirectamente de África de las Heras, todos ellos fechados entre 2008 y 2011. Uno, el de la escritora argentina Alicia Dujovne Ortiz, titulado en España La muñeca rusa y en Francia La estrella roja y el poeta. Otro, el de quien fuera director de la Biblioteca General de Uruguay, Raúl Vallarino, titulado Mi nombre es Patria.

El tercero, y más reciente, es el libro del escritor cubano Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros. Pero los tres son recreaciones noveladas en las que es difícil separar lo verdadero de lo fantástico porque no se sabe en qué documentos e investigaciones se basan los hechos que se recrean. Hay, naturalmente, muchos artículos que se refieren a ella desde no hace más de 25 años, varios después de su muerte. Trataremos de la imagen de África de las Heras en todos ellos más adelante.

Naturalmente, no se trata de aportar datos nuevos, aunque algún elemento desconocido podrá aparecer, sino de precisar, con la escasez de palabras que permiten unos pocos artículos, algunos hechos fundamentales que conforman la biografía de África de las Heras. Luego, será posible incluir algunas interpretaciones, valoraciones y juicios, para finalmente exponer lo que un liberal de buena voluntad puede considerar sobre esta comunista casi perfecta.

En esta primera parte, centrémonos en las únicas líneas que escribió la propia África de las Heras sobre su persona. Estos pocos folios, cuenta Javier Juárez, fueron escritos en ruso y a máquina, con correcciones varias. Es una incompleta y supuesta autobiografía que está en su expediente, probablemente un formalismo burocrático, y que se guarda en los archivos del KGB.

Se conocen porque estuvieron expuestos en 2001 en el Museo del Servicio Exterior de Espionaje. Nada dice de sus misiones, aunque se deduce que fue parte de los grupos que se llamaban "ilegales" en la instrucción de agentes que realizaban trabajos especiales en el extranjero (V).

¿Qué valor de verdad ha de darse a las afirmaciones de una comunista del servicio secreto soviético – "la mejor de todos", según Pável y Anatoli Sudoplátov, en su libro Operaciones especiales? Memorias de un testigo indeseado. Un maestro de espías—, al que por convicción o por prudencia ni podía ni quería dañar?

De hecho, de España sólo menciona que era un país "capitalista" atrasado con un régimen dictatorial, que se afilió a las Juventudes Socialistas Unificadas(1936) que dirigía Santiago Carrillo y que trabajó para el Comité de Seguridad de Estado, el KGB, en sus orígenes llamado el NKVD, Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, que fue quien actuó en España durante la presencia soviética.

No dice una palabra sobre su "conversión", ni sobre la Guerra Civil española, ni sobre su presencia en las checas catalanas, ni sobre su amistad con su mentora Caridad Mercader, la madre del asesino de Trotsky, Ramón Mercader, y pieza clave de la organización del asesinato, en cuya planificación parece que África participó y que examinaremos. Tampoco dice nada sobre su trabajo de agente "ilegal" en la Alemania nazi ni de su trabajo de espía en Iberoamérica.

Sólo menciona que tras cumplir con "una tarea del Centro", tal vez la preparación del asesinato de Trotsky sobre el que volveremos, llegó a Moscú en 1941. Lo valoró de este modo:

Durante mucho tiempo no podía creer que mi sueño se hubiera hecho realidad. Estaba en la patria de la Revolución de octubre. No podía asumir que veía con mis propios ojos la Plaza Roja, que paseaba por sus calles concurridas o que podía detenerme a contemplar el rio Moskova…

Devota extrema de Stalin, para algunos una enamorada mística, perdida y políticamente de él como Caridad Mercader, su mentora inicial, no dijo nada del pacto nazi-soviético latente desde 1934 y explícito desde 1939. Sólo se refirió a la "agresión fascista" de Hitler en 1941. Aunque nunca tuvo responsabilidades políticas, que se conozcan, tuvo que saber de un pacto que afectó a la guerra española.

Puede detectarse el paroxismo ideológico arrebatado de una África joven, de poco más de treinta años, pero ya con hazañas comentadas en las checas catalanas, que había abandonado a su familia, a su marido y seguramente a su hijo, y todo aquello que la conformó desde niña en la plaza militar de Ceuta donde sus parientes acomodados estaban divididos, como tantos otros, entre el respeto a la legalidad republicana y la afinidad con el levantamiento franquista.

Tras hacer unos cursillos de enfermería en Moscú quiso ir al frente. Merece la pena reproducir lo que ella misma destaca de la conversación-interrogatorio tras que lo logró:

Abrí la puerta. Tras ella se encontraba el camarada Medvédev y dos hombres a los que no conocía. Me preguntaron:

Su reacción de una alegría desbordante. "Iba a ir al frente. Era la persona más feliz del mundo". Se le entregaron dos granadas, una pistola y un cuchillo, de los que nunca se separó. Se supone que fue instruida en todas las formas de operar y matar como las que se incluyen en el Lexicón KGB editado por Vasiliy Mitrokhin y el Manual del Agente KGB, no sabemos si fiable, que Josép Matute ha escrito sobre los procedimientos históricos de la NKVD y luego la KGB

Tras un entrenamiento muy duro, pasó casi tres años en la retaguardia alemana como radiografista, con cuyo aparato a la espalda, fue lanzada en paracaídas tras las líneas enemigas.

Saltamos una única vez en paracaídas, aunque lo hicimos juntos toda la unidad. Allí me encontré por primera vez con Simona, Lukin, Tsisarski y otros. Dos días después realicé el juramento como radista. Juré que no me rendiría viva al enemigo y que antes de morir destruiría la emisora y los códigos. Me dieron dos granadas, una pistola y un cuchillo. Desde entonces siempre los llevé conmigo. La noche del 16 de junio de 1942 subimos a un avión que nos lanzó en el interior de Ucrania, cerca de Kiev, en la estación de Tolsty Les…. En nuestra unidad imperaba una disciplina férrea y una profunda amistad, casi una hermandad de combatientes.