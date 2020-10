Diario de la pandemia. ¡Cultura española!

El horror de la pandemia sigue sin que el gobierno de Sánchez-Iglesias haga algo con rigor para atajarla. La Comunidad de Madrid ha sido confinada por este despótico gobierno sin otros “argumentos” que los dictados por sus bajos instintos. Esta gente no tiene autolimitación alguna. Está fuera de sí. Puede hacer cualquier cosa. Las reacciones de la oposición han sido melifluas, propias de políticos muy profesionalizados a la hora de cobrar la soldada y al margen de cualquier convicción moral y política. Quizá las manifestaciones del 12 de octubre, convocadas por Vox, contra las arbitrariedades del Gobierno sean lo único destacable de esta fecha. En fin, sospecho que la indignación de la ciudadanía será canalizada en términos civilizados, mientras que la reacción del Gobierno será propia de tipos salvajes con un único objetivo: mantenerse en el poder. No es un gobierno para gobernar. Está concebido únicamente para la propaganda y la represión. Es un gobierno muy enraizado en las peores tradiciones hispánicas. Preparémonos, pues, para la represión.

Reprimirá todo, naturalmente, empezando por la cultura española. En esto se parecen mucho a sus intelectuales. ¿Qué académico, intelectual o similar no odia la llamada cultura nacional? ¡Para qué hablar de la cosa! Aunque algo habrá qué decir… Pongamos un ejemplo. El BBVA da unas becas muy bien retribuidas para investigar en diversos ámbitos, entre ellos el de la Creación Literaria. Este año las Becas de Leonardo de creación literaria se han otorgado a los siguientes proyectos: Marta Buchaca Alemany (Marta Buchaca), artista. “La patada de Phelps”. Subárea: Artes Escénicas. Rafael Espejo Muñoz (Rafael Espejo), licenciado en Filología. “Manos de Buda”. Subárea: Creación Literaria. Sara Mesa Villalba, escritora. “La afrenta”. Subárea: Creación Literaria. Almudena Otero Villena, escritora. “La vida entre líneas. Un esbozo de historia norteafricana”. Subárea: Creación Literaria. Minke Wang Tang (Minke Wang), escritor. “Aventura Textual”. Subárea: Artes Escénicas.

Desconozco por completo el vínculo de estos trabajos con la cultura española (sic). Pero estoy convencido de que el jurado que ha otorgado las becas ha actuado con buena intención. Sí, la comisión evaluadora, así le llama al jurado la Fundación BBVA de Creación Literaria y Artes Escénicas ha estado presidida por Darío Villanueva, e integrada por Xavier Albertí, Carlos Álvarez-Ossorio, Andrés Amorós, Juan Manuel Bonet, Luis Mateo Díez, Blanca Domènech, Aurora Egido, Ofelia Grande, Manuel Gutiérrez Aragón, Antonio Lucas, José Mª Merino, Beatriz Patiño Soledad Puértolasy Carmen Riera.

No haré comentario alguno sobre los premiados, porque no los conozco, ni menos sobre los criterios de los miembros de la Comisión Evaluadora, allá ellos con su conciencia y saber. Pero sí voy a referirme a uno de los concursantes para obtener esta beca. Se llama Jorge Casesmeiro Roger y se presentó con una propuesta a todas luces respetable y, sobre todo, digna de otro trato que el recibido por la Fundación BBVA. Se trata de hacer un trabajo, una biografía o, sencillamente, un ensayo sobre uno de los grandes creadores de la España de la segunda mitad del siglo XX. Imagino que solo su nombre habrá dejado al jurado fuera de sí. Me gustaría, naturalmente, que esta notita les hiciera reflexionar, o sea, hablen con su conciencia, pregúntense y respóndanse en la soledad de su hogar: ¿por qué hemos rechazado, despreciado y “ninguneado” una investigación sobre uno de los mayores creadores de España?, ¿por qué le hemos negado una beca a Jorge Casesmeiro Roger para que escriba un libro sobre Juan Guerrero Zamora?

Sí, Juan Guerrero Zamora fue un gran creador y crítico. Todavía hoy podemos ver sus famosos Estudio 1 (teatro en televisión) con fruición y provecho intelectual. Tampoco dejará en mal lugar a la cultura en lengua española su mundial Historia del teatro contemporáneo… En fin, querido lector, aquí le dejo algunas notas del proyecto de Jorge Casesmeiro sobre Guerrero Zamora –figura sobre la que viene realizando una meritoria labor de investigación desde hace varios años–, que ha rechazado la Fundación BBVA:

DESCRIPCIÓN: Realizar el primer ensayo sobre Juan Guerrero Zamora (Melilla 1927 – Madrid 2002), polifacético escritor, historiador del teatro, realizador televisivo y uno de los genios culturales más desatendidos de la segunda mitad del siglo XX. Con el título provisional JUAN GUERRERO ZAMORA. UN IMPRESCINDIBLE OLVIDADO, el propósito esimpulsar la recepción guerreriana a través de una primera semblanza (en forma de libro) crítica, literaria y divulgativa, sobre este autor tan fundamental y mundialmente reconocido en su día, como injustamente desatendido desde su fallecimiento. RELEVANCIA: El ensayo abordará las contribuciones fundamentales y pioneras de Guerrero Zamora. Una primera de rango internacional (1), otra de dimensión nacional por la que fue reconocido a nivel europeo (2), una tercera de resonancia en lengua española, pero de obligada referencia para cualquier investigador (3), y finalmente un elenco de obras e inquietudes que le descubren como erudito humanista (4): 1.- Pionero y mayor historiador crítico del teatro contemporáneo universal: Es autor de la primera gran Historia del teatro contemporáneo [crítica, mundial e ilustrada] en 4 volúmenes (Juan Flors Editor, Barcelona, 1961-67) + 3 inéditos hoy en proceso de digitalización (Fundación Juan March). Una magna obra de creación crítica sobre el panorama mundial de las artes escénicas, entre finales del siglo XIX y finales de los años 60 del siglo XX [Obra galardonada con el Premio Nacional de Teatro en 1962 y nunca reimpresa, reeditada ni traducida]. 2.- Primer y gran realizador de tele-teatro para Radio Televisión Española: Fue un laureado pionero de RTVE. Realizó más de seiscientos dramáticos televisados desde su nacimiento hasta los años 80; entre otros, el primero en 1957 y el que inauguró los estudios de Prado del Rey en 1964. Fue el impulsor la serie cimera de este género: Estudio 1. Dirigió también más de mil adaptaciones de teatro para RNE en los años 40 y 80. Inició y dirigió, por lo menos, a dos generaciones de grandes actores y realizadores. 3.- Primer biógrafo de Miguel Hernández y desvelador del sumario de su proceso: Dedicó tres libros ineludibles al poeta Miguel Hernández. Para empezar, su primerísima semblanza (Noticia de Miguel Hernández, 1951) y su primera biografía (Miguel Hernández, Poeta, 1955), ambas publicadas en España y durante el primer franquismo. Y después, con documentación inédita, el polémico primer análisis de su proceso jurídico: Proceso a Miguel Hernández: el sumario 21.001(1990). 4.- Otros méritos como emprendedor, poeta, novelista, bibliófilo y perito anticuario: