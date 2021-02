En pleno frenesí del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por aprobar todo tipo de leyes ideológicas, (que comenzó el pasado mes de octubre con el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática) aprovechándose de la situación de excepcionalidad de la crisis del coronavirus y de los diferentes estados de alarma, 15 intelectuales se han unido para combatir lo que consideran el "germen" del actual enfrentamiento entre españoles y la radicalización de la política.

Por iniciativa del periodista y parlamentario europeo de Vox Hermann Tertsch, el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, en el que se integra el partido de Santiago Abascal, ha editado el libro Memoria histórica, amenaza para la paz en Europa, una recopilación de 15 artículos firmados por historiadores, escritores, doctores en filosofía o abogados que desmontan algunos de los mitos de las leyes socialistas de memoria.

Entre los autores figuran Stanley Payne, Alfonso Ussía, Fernando Sánchez Dragó, Francisco José Contreras, Jesús Palacios, Miguel Platón, Pedro Carlos González Cuevas, Ángel David Martín Rubio, Jesús Laínz, Luis E. Togores, Javier Barraycoa, Alberto Bárcena, José Manuel Otero Novas y Pedro Fernández Barbadillo, coordinador de toda obra.

En conversación con Libertad Digital Hermann Tertsch explica que que el objetivo del libro (de gran formato, de casi 160 páginas y con fotografías) es poder contrarrestar el "bombardeo cultural de la izquierda para generar odio", así como la "mentira" difundida por la izquierda sobre la Guerra Civil española.

Desde hace casi un lustro la manipulación de la Historia de España con fines políticos, gracias al control sobre la educación o los medios de comunicación, ha sido la hoja de ruta de una izquierda que busca fomentar un enfrentamiento entre españoles que había quedado atrás.

El eurodiputado de Vox asegura que ya "en la época de Felipe González comenzó la idea de ir, poco a poco, arrinconando a todos aquellos que pensaran diferente, definiéndoles como fascistas". Actitud que alcanzó su apogeo durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de la idea de "revancha", y que pretende consolidar Pedro Sánchez.

Este avance no se puede explicar, según relata, sin "la incomparecencia de la derecha", que ha ido abandonando todas las batallas ante el temor de ser señalados como "fachas" o "totalitarios" por el simple hecho de disentir. "El miedo a ser señalado hizo que la gente se callara y la izquierda ha utilizado ese mecanismos para cerrar bocas", cuenta.

El otro caballo de batalla del libro es la reivindicación del espíritu de la Transición, un período que elogian todos los autores, y que destacan como un ejemplo "aplaudido" y "admirado en todo el mundo" y que "está siendo atacada y desprestigiada por quienes ahora gobiernan".

El libro, financiado por el grupo ECR, es una edición no-venal y se distribuirá de forma gratuita por "instituciones españolas y gobiernos regionales" además de "centros educativos, entre diputados, senadores, líderes de opinión o periodistas". Se han editado 1.000 ejemplares.

Hermann Tertsch, "Memoria manipulada o el veneno de la mentira".

Sin embargo, la entrada en el nuevo milenio trajo pronto la catástrofe. Mucho se rompió, saltó hecho pedazos, con aquellas bombas de un atentado contra los trenes que llegaban a la estación de Atocha en Madrid en el que murieron 192 personas y cerca de dos mil fueron heridas. Aquel acto de terror del 11 de marzo de 2004 no sólo cambio el resultado de unas elecciones generales previstas para cuatro días después; además llevó al Gobierno a quien demostró ser el máximo representante de unas fuerzas decididas a acabar con la senda —emprendida en 1976 con la Transición— de la convivencia en la reconciliación nacional. Aquellas bombas acabaron con la voluntad de entender el pasado desde la concordia presente y el compromiso común con la verdad; para pasar a utilizar la historia de nuevo como arma arrojadiza con la que movilizar pasiones políticas o justificar imposiciones con cuentas del pasado.

Francisco José Contreras, "La Historia como arma política"

En las últimas décadas, al tiempo que las conmemoraciones clásicas se debilitaban (en España, por ejemplo, la izquierda considera que el 12 de octubre no hay "nada que celebrar", y tanto el día de la Hispanidad como el de la Constitución pasan desapercibidos en las regiones con Gobiernos nacionalistas), surgía una fiebre memorialista "fragmentaria", de afirmación de identidades subnacionales, bien territoriales (en España, la Diada catalana, el Aberri Eguna vasquista, el Día de Andalucía, etc.), bien sexuales (día de la mujer, día del orgullo gay, etc.) o raciales. Mientras que las festividade nacionales clásicas eran cohesionadoras y celebraban la historia común, las nuevas conmemoraciones son divisorias en la medida en que se refieren a subgrupos; además, tienen una connotación victimista-reivindicativa, pues los colectivos en cuestión se consideran históricamente agraviados. De un memorialismo unificador hemos pasado a otro desintegrador. Las "leyes de memoria" se inscriben en esa misma tendencia fragmentadora: se trata, en este caso, de grupos étnicos o ideológicos que pretenden blindar —usando la fuerza coactiva del Estado— sus respectivos agravios frente a cualquier negación o relativización.