Testigo directo. Cuarenta años del 23-F: entre la realidad y la fantasía

La fecha del golpe fue una combinación de chapuza y azar . El debate de investidura como nuevo presidente del Gobierno del centrista Leopoldo Calvo Sotelo fue convocado en dos sesiones: el jueves 19 (discurso programático del candidato) y el viernes 20 (debate y votación). Si en esta última lograba mayoría absoluta, resultaba innecesaria una segunda votación, en la que sólo precisaría mayoría simple. Calvo Sotelo tuvo a su alcance, hasta el mismo viernes, la mayoría absoluta. Podría obtenerla si pagaba el precio exigido por el grupo parlamentario de Convergencia i Unió, que puso sobre la mesa su portavoz Miquel Roca Junyent : la transferencia a la Generalidad de Cataluña -que presidía Jordi Pujol- del edificio que había ocupado en Barcelona la antigua Jefatura Provincial del Movimiento. Era un inmueble de gran valor y el candidato rechazó pagar el precio, tanto por razones de dignidad política como para no causar un perjuicio al Estado por razones de beneficio personal. La consecuencia fue que CiU no le apoyó y al finalizar la votación el viernes sin mayoría suficiente el presidente de Congreso, Landelino Lavilla, convocó de nuevo al Pleno para la tarde del lunes 23.

La lógica del calendario conducía a que Tejero pusiera en marcha el golpe el viernes 20, pero según sus propias declaraciones ese día no podría hacerlo, aunque sí el lunes 23, lo que estaba relacionado con la identidad de los mandos que ese día prestarían servicio en las unidades que pretendía sublevar: Primera Comandancia Móvil, Agrupación de Tráfico, Academia de Tráfico y Parque de Automovilismo. Pero no podía estar seguro de que ese día hubiera pleno, porque la investidura del candidato el viernes 20 fue posible hasta el último momento. Además de CiU, también el Partido Nacionalista Vasco había dejado abierto su eventual apoyo.

La retransmisión de televisión fue posible gracias también a la audacia y la pericia del operador de cámara que estaba situado en la tribuna de prensa, Pedro Francisco Martín González. Cuando llegó a la tribuna el cabo Francisco Burgos, armado con subfusil y cuya primera acción fue disparar al techo una ráfaga de cinco tiros, ordenó a Pedro Francisco Martín que apagara la cámara, cuyo piloto rojo en la parte superior estaba encendido. Martín se limitó a borrar la pantalla en blanco y negro que le servía de monitor: giró a la izquierda el botón que regulaba la intensidad la imagen y ya no se veía nada. Durante los veinte minutos siguientes, los periodistas veíamos encendido el botón rojo y Martín había tenido el acierto de mantener el enfoque, en plano general, hacía el hemiciclo. La imagen estaba siendo transmitida a la Unidad Móvil de Televisión Española situada en la calle Zorrilla, junto al edificio del Congreso, que simultáneamente la enviaba al estudio central de TVE en Prado del Rey, aunque sus responsables no difundieron la grabación hasta pasadas varias horas. Sólo después de un rato, el cabo “Pachi” Burgos giró la cámara a la derecha, hacia el suelo. Su última imagen, por cierto, fue mi corbata.

Los asaltantes actuaron con gran torpeza cuando al cabo de una hora permitieron salir a la prensa. En esas circunstancias los periodistas, con acceso directo a los medios de comunicación, éramos mucho más peligrosos para sus intereses que los parlamentarios. También fueron torpes al no neutralizar la Unidad Móvil de TVE . Y no interrumpieron el sonido ambiente del hemiciclo que recogía un micrófono de la Cadena de Ser y era transmitido a la emisora de radio. Este sonido sería utilizado en las horas siguientes por la Policía.

Parte de los diputados estuvieron al tanto de lo que ocurría fuera, gracias a una pequeña radio extraplana que tenía el diputado centrista vizcaíno Julen Guimón , que al cabo de un tiempo entregó al ex vicepresidente Fernando Abril Martorell. Un guardia le pidió a este último que no la pusiera muy alta, para no comprometerle.

