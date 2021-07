La colaboración de la prensa 'progresista' con Cuba

En la prensa ‘abertzale’ no se puede pronunciar ni escribir la palabra España; en su lugar se emplea Estado. El mismo retorcimiento gramatical emplea la prensa de izquierdas española para no colocar junto a Cuba las palabras dictadura, tiranía o comunista. Por eso, escriben sobre "el Gobierno cubano", "el presidente Díaz-Canel" o "el régimen de La Habana", y hasta del "reformismo de Raúl Castro". Algunos, como el secretario de Estado para la Agenda 2030 Enrique Santiago, añaden que la culpa de las protestas se debe al "más duro bloqueo de la historia", cuando los petroleros venezolanos, los mercantes chinos y los buques de guerra rusos atracan libremente en la isla. Con este desprecio a la verdad hablan los mismos que llaman neofranquista y homófobo a Vox; y fascista a Isabel Díaz Ayuso.

Siempre la doble vara de medir de la izquierda, suave con los suyos y dura con los adversarios. Augusto Pinochet, que dejó pacíficamente el poder y un país más rico que cuando él dio el golpe de Estado, era un dictador execrable; en cambio, Fidel Castro recibió en su muerte los calificativos de líder, comandante y revolucionario, incluso por medios de comunicación aparentemente de derechas. Zapatero, según uno de sus íntimos, es admirable porque tiene "una postura valiente" como defensor de la legitimidad de la narcodictadura venezolana. Valiente no sé; pero rentable…

Estos mismos políticos y periodistas piden la prohibición de la Fundación Nacional Francisco Franco por "respeto" a las víctimas del franquismo y por "decencia".

Semejante sectarismo, o ceguera, no es únicamente español; y tampoco es de los últimos años. Si Fidel Castro contó con un aura de ‘luchador por la libertad’ imprescindible para sus primeros años de gobierno fue porque se la forjó la prensa progresista de Estados Unidos.

En los años 50, Cuba estaba gobernada por Fulgencio Batista, que había sido presidente constitucional entre 1940 y 1944 con la colaboración de los comunistas del Partido Socialista Popular, pero que en 1952 volvió al gobierno mediante un golpe de Estado y en él se mantuvo mediante la represión, la corrupción y las elecciones amañadas. A finales de 1956, el Movimiento del 26 de Julio, fundado por los hermanos Castro y en el que militaron, entre otros, Camilo Cienfuegos, Che Guevara y Huber Matos, pasó a la guerrilla.

A medida que la Policía y el Ejército de Batista fracasaban en derrotar a los ‘barbudos’ y la rebelión se extendía por el país, el gobierno del presidente republicano Dwight Eisenhower fue retirando su colaboración con Batista. Sin embargo, antes sucedió la presentación al mundo occidental mediante su biblia laica, The New York Times, de Fidel Castro como un personaje romántico y heroico. El periódico publicó el 24 de febrero de 1957 la primera de las tres entregas de una entrevista realizada por su corresponsal, el periodista de izquierdas Herbert Matthews, a Castro en Sierra Maestra. La siguiente era la frase inicial:

"Fidel Castro, the rebel leader of Cuba’s youth, is alive and fighting hard and successfully in the rugged, almost impenetrable fastnesses of the Sierra Maestra at the southern tip of the island."