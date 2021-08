Denuncian una obsesiva campaña de descrédito de RTVE contra Millán Astray

En 2019, RTVE emitió un reportaje en el programa Informe Semanal en el que hablaba de José Millán Astray como el fundador de la Falange en lugar de fundador de la Legión. Gracias a la insistencia del abogado Guillermo Rocafort, secretario de la Plataforma Patriótica Millán-Astray, el ente público modificó la versión que puede consultarse en su sección online "A la carta". Sin embargo, fueron incapaces de pedir disculpas.

Rocafort exige una rectificación pública, emitida por televisión en una franja de audiencia similar a la que se empleó durante aquel error con el objetivo de revertir el daño a la memoria del general de una forma equiparable. Asimismo, en base a la Ley de Transparencia, solicitó la documentación relacionada con ese guion para aclarar cómo fue posible que se cometiera tal error.

RTVE emitió una resolución, publicada en su portal de Transparencia, en la que se negaba a esa petición puesto que no proviene del aludido ni de sus representantes o herederos. "Se trató de un error histórico que fue inmediatamente corregido por lo que no se entendió necesario pedir disculpas al no haber personas o entidades afectadas directamente. De igual manera tampoco se estimó necesario dar explicación de los motivos del error, ya que el mismo no obedecía a ninguna circunstancia más allá de una simple equivocación", añadía la corporación.

Deben rectificar por respeto a la Legión, que es un cuerpo que está siempre en los lugares de mayor peligro

Ante esta respuesta, han acudido a los tribunales. "He interpuesto una demanda de rectificación de noticia inveraz y estamos a la espera de que nos notifiquen el día del juicio. Por el momento, hemos hecho rectificar a El País o Telemadrid en noticias que tienen que ver con Millán Astray", explica Rocafort a Libertad Digital. "Deben rectificar por respeto a la Legión, que es un cuerpo que está siempre en los lugares de mayor peligro. Ofenden a todo el colectivo. Nos pareció muy grosero que dijeran que era el fundador de la Falange. Yo soy veterano de la Legión, pero no soy falangista".

Errores sistemáticos

"Los errores acerca de Millán Astray en RTVE son sistemáticos y los lanzan de forma subliminal", lamenta Rocafort. "Existe una campaña sistemática para laminar todo lo que tiene que ver con el fundador de la Legión. Son mensajes que van calando en la opinión pública. Quieren cortar todos los lazos afectivos con él", añade.

Rocafort advierte de que en La Coruña, ciudad natal de Millán Astray, entró en la televisión gallega el BNG e hicieron una campaña tan efectiva que lograron quitar su estatua. "En RTVE están en ese camino porque, en última instancia, lo que quieren es atacar a la Legión, a las Fuerzas Armadas y a todo aquello que oponga resistencia al espíritu tiránico que quieren imponer".

La muerte de Unamuno

Los errores de RTVE sobre Millán Astray vienen de lejos, denuncia esta plataforma. "El director de cine Manuel Menchón, que saca subvenciones hasta de debajo de las piedras, ha hecho un documental que se llama Palabras para un fin del mundo -emitido en La 2- donde pone al general Millán Astray como el instigador del asesinato de Unamuno, algo que es verdaderamente delirante. En esa coproducción está RTVE con 60.000 euros y he pedido el contrato, según la Ley de Transparencia, y no me lo quieren dar porque dicen que es confidencial. Otra vez encontramos a RTVE participando en otra estrategia de desinformación contra el fundador de la Legión".

Rocafort pone más ejemplos de "manipulación histórica" por parte de la corporación pública. "Han hecho un especial sobre el Desastre de Annual y no solo no nombran a Millán Astray como salvador de Melilla, sino que hacen una exaltación de Abd el-Krim y entrevistan a su hija", explica el abogado. "Era un documental pro-marroquí", concluye.