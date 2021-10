LaSexta

El cumplimiento de la primera década desde el fin de las acciones terroristas de ETA, unido a las tibias declaraciones de Arnaldo Otegi sobre el dolor causado a las víctimas —a las que no pidió perdón, después de no haber condenado tampoco los crímenes que se lo provocaron: "a nadie puede satisfacer que todo aquello se hubiera prolongado tanto en el tiempo", dijo—, en el marco de las negociaciones para la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que necesitan del apoyo de Bildu, han encendido el debate durante la última semana. El programa Más vale tarde, de La Sexta, ha dedicado gran parte de su contenido a ese asunto, aunque su modo de tratarlo ha sido objeto de críticas en redes.

Jon Viar, director del documental Traidores —que indaga en el perfil de personas como su padre, que pertenecieron a la banda pero se arrepintieron— ha puesto rostro a la indignación después de que, según ha publicado en su perfil de Twitter, Iñaki López le hiciera una entrevista "esperpéntica". El cineasta denunció que el periodista cortase "rápidamente" las preguntas después de su intervención, y añadió: "Para blanquear a Otegi, conmigo que no cuenten". En su tuit puso el enlace de la entrevista en directo, desaparecida de la web en estos momentos.

El vídeo que circula en redes dura poco más de un minuto y muestra el momento exacto que denuncia Viar. Este, después de que Cristina Pardo le preguntase si personas como su padre "demuestran que se puede hacer el cambio, el arrepentimiento verdadero, sin matices", llevó su respuesta más allá y subrayó su repulsa a la ideología nacionalista que hay detrás del independentismo vasco. "Estoy escuchando a algunos tertulianos decir que se ilegalice el terrorismo pero no las ideas", comenzó. "Yo quiero decir públicamente que creo que este es un enfoque muy erróneo. Creo que no sólo hay que condenar los crímenes, sino también aquello por lo que mataron, que era un delirio de pureza, identitario, un delirio racista de gente que cree que tiene derecho a decidir si levanta una frontera étnica". "En el fondo no deja de ser heredero del pensamiento de Sabino Arana, que es un delirio", prosiguió, antes de denunciar la excesiva atención que se le presta en los medios a Otegi, en comparación con lo poco que se mira hacia las víctimas.

"A mí me da pena esta discusión tan bronca sobre el fin de ETA. Que en lugar de hablar de las víctimas, de los resistentes y de muchas personas que también estuvieron en los movimientos cívicos y que denunciaron esta situación, estemos hablando permanentemente de lo que dice Arnaldo Otegi", dijo exactamente. "Cada vez que se tira un pedo tenemos que estar aquí todas las televisiones hablando de lo que diga este señor [Otegi]. Con todo mi respeto, yo no le deseo ningún mal, pero es que no me interesa nada. Ni él ni su partido. Los vascos somos mucho más que Otegi, afortunadamente". En ese momento tuvo lugar la intervención de López, que le quiso replicar primero —"no hay que olvidar, ni perder la perspectiva de quiénes fueron actores fundamentales en todo esto, para bien o para mal, pero que, en fin, forman parte de la historia y de todo lo que ocurrió"— y que después le despidió sin dejarle intervenir más.

El documental Traidores, de Jon Viar, fue emitido anoche en La 2, de RTVE, y todavía puede verse en la página web.