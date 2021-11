"En Cuba si alguien quiere un cambio terminan destruyéndolo a él y a su familia"

El próximo día 19 de noviembre se estrena Plantados, una película que narra el drama de los presos políticos cubanos que fueron torturados en las cárceles del régimen comunista por negarse a aceptar el mismo trato que se les daba a los presos comunes.

En el estudio, contando esta "historia de lo más decente de la especie humana, que es cuando se rebela contra la tiranía aún a riesgo de su vida y, por supuesto, de su libertad", tal y como ha dicho Federico Jiménez Losantos, han estado Ángel Francisco de Fana y Maritza Lugo, ambos expresos políticos y ambo parte de los Plantados. "Dos de las víctimas de esta historia tan tremenda que ha ocurrido y sigue ocurriendo en las cárceles de Cuba", ha recordado Ayanta Barilli.

Ángel Francisco de Fana

De Fana ha dicho que "no todo lo ocurrido" está en la película, porque "todas las torturas" que sufrieron "no se pueden introducir en menos de dos horas". El disidente ha explicado la historia de los primeros Plantados, Alfredo Izaguirre, Nerín Sánchez y Adolfo Rivero Caro, "a esos compañeros los tuvieron en una celda durante años y les sacaban todos los días a intentar que trabajasen, los metían en una laguna a la que iban todos los excrementos que había en la prisión" pese a lo que ellos se mantuvieron dignos y sin doblegarse.

El propio De Fana ha contado como cuando "llevaba ya cuatro años en calzoncillos, sin correspondencia y sin visitas en una celda tapiada, que son las que ponían una plancha de acero en la reja con una abertura para pasar alimentos, totalmente incomunicado" y en esa situación "vino a verme un oficial y me preguntó si iba a ponerme el uniforme de los presos comunes y si iba a trabajar. Le dije que no y se fue, yo no me doblegaba y si hubiera dicho que sí hubiese sido liberado ese mismo día".

Un régimen que destruye a las personas

Maritza Lugo, por su parte, ha explicado que ella estuvo en la cárcel por "enfrentar al régimen y dirigir un partido de oposición", razones por las que "me condenaron en varias ocasiones".

"En Cuba nadie puede enfrentarse al régimen- ha explicado-, si notan que hay una persona que tiene valor y quiere un cambio, arremeten contra ella, la meten presa, le inventan causas y terminan destruyéndolo totalmente a él y a su familia".

La activista ha explicado también cómo la dictadura comunista trató de destruir a su familia: "Mis hijas después de tantos años siguen teniendo secuelas, eran muy pequeñas y no entendían nada y el régimen las convirtió en mis enemigas, las convenció que yo era una mala persona, pensaban que era culpable".