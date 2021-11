Rosa Díez: "Cuando el golpe se perpetra desde las instituciones no hace falta sacar los tanques"

En #OrganizandoLaResistencia, su sección en el programa Es La Mañana de Federico de esRadio, Rosa Díez ha dado su opinión sobre la nueva Ley de Memoria Democrática que está preparando el Gobierno de la mano del ministro Félix Bolaños.

Díez ha señalado que este proyecto del Gobierno socialcomunista es un nuevo "intento de cargarse el sistema del 78 cargándose la Ley de Amnistía". Por ese motivo cree que "estamos ante una emergencia nacional" aunque "la mayoría de españoles no es consciente" porque "el primer partido de la oposición no solamente está en guerra con ellos mismos sino que actúa como si estuviéramos en una situación de normalidad".

Con el PP y los principales medios "haciendo como que no pasa nada el ciudadano no percibe la gravedad del asunto" porque "no se traslada" esta situación. Para Rosa Díez "es un golpe de mano contra la democracia perpetrado por el Gobierno" aunque "no hay riesgo de Guerra Civil".

Cree que no estamos cerca de un conflicto civil porque "cuando el golpe se perpetra desde las instituciones no hace falta sacar los tanques" y que la violencia que hay es de otro tipo. Rosa Díez ha contado que "te señalan y desacreditan pero no hay violencia física porque el golpe desde dentro de las instituciones no lo requiere".

También ha apuntado que otra de las causas de que los españoles no sean conscientes de la gravedad de la situación en la que se encuentra España por la falta de educación y de conocimiento de la historia de España. Rosa Díez ha asegurado que "varias generaciones de españoles no han estudiado historia de España y no saben como fue la Transición".

En este sentido ha recordado que la ley que propició la llegada de la Transición y el fin de la dictadura se hizo tras la Ley de Reforma Política y que "el PSOE pidió la abstención". También ha indicado que "no saben que la reforma política la promovieron las cortes franquistas".

"Lo que no saben los jóvenes es que la Ley de Amnistía es de la izquierda", ha dicho Rosa Díez. La expolítica ha indicado que "es la izquierda la que quiere esa ley" y que "ahora Bolaños va a explicarnos que es que hubo un franquismo residual… Cuando el único lastre que ha seguido sobreviviendo de aquélla época ha sido ETA".

Sobre esa permanencia de ETA y los partidos similares Rosa Díez ha indicado que "ahora no te matan pero si quieren no te dejan vivir" y que con esta ley que está preparando Félix Bolaños "lo que pretenden es que tengan efectos políticos que es cuestionar el sistema del 78". Cree que "no podemos consentir" que se salgan con la suya.