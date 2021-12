En un tiempo en el que ya no se escriben cartas, la del Alcalde de Camporredondo ha tenido tanta repercusión que su teléfono no deja de sonar. "No doy abasto, no me esperaba tanto", dice emocionado.

Cuenta que actuó por impulso cuando recibió "el requerimiento del Senado exigiendo la retirada de la calle Calvo Sotelo del municipio". Pero es que, además, "reclamaba las actas de un pleno que ni siquiera se celebró, ni se va a celebrar". Esto, automáticamente, le hizo sospechar que la misiva había sido enviada en masa. El enfado fue mayúsculo cuando después de hacer algunas llamadas, comprobó que estaba en lo cierto: "Hablando con distintos alcaldes, muchos habían recibido la misma carta y algunos ya habían retirado la calle".

Esto demuestra que la estrategia del Gobierno en la tergiversación de la historia surte efecto, porque nadie reparó en el error que sí detectó Javier: "Si se refería a Leopoldo, queda fuera del periodo que dice la Ley y si se refiere a José, ya estaba muerto". No obstante, cree que "tiene que ser a José Calvo Sotelo porque esa calle es muy antigua, de antes de 1981, seguro, según los documentos".

Abandonados

El Alcalde denuncia que instituciones como el Senado tengan tiempo "para enredar con los nombres de las calles pero no para lo importante: el abandono que municipios como Camporredondo llevan sufriendo durante toda la pandemia". Javier no olvida cómo él mismo y el resto de vecinos "han arrimado el hombro desinfectando las calles con sus tractores sin ningún tipo de ayuda, ni entonces, ni ahora".

No sabe si sus 155 vecinos se alegran de que ahora la gente sepa que Camporredondo existe, pero "que los vecinos quieren que la calle se quede, eso, está claro" porque con esta Ley "lo único que quiere el Gobierno es enfrentar, hacer sangre"

Javier Izquierdo remite su carta a Pilar Llop, hoy Ministra de Justicia pero Presidenta del Senado en el momento en el que la Mesa, en dos reuniones celebradas el 16 de febrero y el 16 de marzo, acogió la petición del senador separatista Carles Mulet, el mismo que hoy quiere citar a declarar a Bárbara Rey.

Pilar Llop, no ha respondido a su carta pero Javier ha encontrado el calor de gente a la que admira y que le ha hecho especial ilusión que reparen en él. El Alcalde que consiguió volver en contra del Gobierno su propia Ley, mal llamada, de Memoria Histórica.