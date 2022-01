López-Linares, autor 'España, la primera globalización', hizo la película "harto de la falsificación de la Historia"

En los últimos meses un documental ha conseguido auparse entre las películas españolas más exitosas gracias, sobre todo, al boca a boca ya que trata una temática muy políticamente correcta: la importancia del Imperio Español en la globalización.

Esta película, España, la primera globalización, se estrenó en cines otoño de 2021 y ya se puede ver en distintas plataformas como Filmin o Vimeo y a pesar de ser uno de los documentales españoles con más éxito de público en las salas no ha sido seleccionado para competir en los Premios Goya de 2022.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio su director, José Luis López-Linares, ha comentado esta polémica decisión de la Academia de cine española. Ha contado que justo "año ha habido un cambio en la normativa" y "han decidido que eran demasiados para que la Academia, los miembros que votan, los puedan ver todos". Por ese motivo, asegura, "han hecho una preselección de 16 documentales sobre los que se votan y en esa preselección no estamos". "Yo esperaba estar entre esos 16", ha añadido.

Más allá de la polémica decisión de la Academia de cine española de dejar fuera España, la primera globalización de sus documentales preseleccionados para competir en la edición de 2022 el director ha contado cómo se le ocurrió hacer esta película. Ha explicado que empezó con el proyecto "hace más de tres años" y que surgió porque "estaba harto de escuchar tonterías, de que hay que pedir perdón, de la falsificación tremenda de la Historia y del complejo que llevamos encima".

López-Linares ha dicho que aunque era una idea que ya le rondaba por la cabeza fue "leyendo el libro Imperiofobia y Leyenda Negra de María Elvira Roca Barea" cuando "antes de acabarlo decidí que hay que hacer un documental". "No es la película del libro", ha advertido. Sobre Roca Barea ha indicado que "si ella ha sido capaz de manejar ese material de forma amena yo tengo que hacer lo mismo o algo parecido en una película".

Esta película, ha señalado, "nace de un cansancio" sobre cómo se cuenta la historia de España y del Imperio Español. Cree que en los últimos años "algo está cambiando" por "los libros que están saliendo" y la reacción que hay. En este sentido ha añadido que "estamos haciendo un hueco en el muro que se va agrandado" y este tipo de iniciativas "son disparos" contra ese muro.

El director, autor de decenas de documentales de distinta temática con su productora Lopezli Films, ha afirmado que uno de los motivos por los que hizo esta película es para "nuestros hijos y nietos". En este sentido, ha desatacado que desde su productora están "haciendo un formato especial para colegios para que pueda entrar en el tiempo que dura una clase y con un libro de apoyo para el profesor". Por ese motivo, trabajan con "la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid".

Impulsada por el mecenazgo

José Luis López-Linares ha contado que gran parte de la financiación de España, la primera globalización se hizo gracias al mecenazgo de "más de 1.600 personas" entre las que se encuentra "mucha gente de México y EEUU. Españoles que viven fuera de España que están hartos de aguantar ese sambenito" contra el legado español.

Por ese motivo cree que "lo importante es no depender tanto del Estado" y que "hay cosas que se pueden hacer" sin tener que contar con financiación pública. A la vista está "la acogida" que ha tenido la película. López-Linares ha contado como en el cine "el público aplaude aunque no haya nadie del equipo". "Me cuentan que se lanza el público a aplaudir lo cual es extraordinario", ha añadido.

Otra de las cosas que han sorprendido a este documentalista a la hora de hacer la película ha sido ir a Hispanoamérica y conocer a algunos de los expertos que participan en el documental. "Me sorprendió ese movimiento hispanista que es minoritario pero muy importante", ha afirmado López-Linares.