A Bolívar lo quisieron matar sus liberados

En la carta que Simón Bolívar (1783-1830) dirigió a su amigo el general Juan José Flores en noviembre de 1830, pocos días antes de la muerte del primero, encontramos estas frases:

"Yo he mandado veinte años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. 1°. La América es ingobernable para nosotros. 2°. El que sirve una revolución ara en el mar. 3°. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. 4°. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razas. 5°. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos. 6°. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último período de la América".