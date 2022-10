¡Que viva España y la Hispanidad!

Parece que el temporal Sánchez no va a pasar nunca, sobre todo porque este hace lo que quiere hacer por convicción, por capricho o conveniencia sin desinhibición alguna. Desde 2019, no hay día sin decreto, sin proyecto, sin anuncio, sin maniobra de distracción, sin farsa, sin vergüenza, pero también sin miedo, sin complejos, sin consideración, sin medida, sin respeto alguno por los millones de españoles a los que les impone tasas, normas, reglas de comportamiento, palabras o hechos consumados sin tenerlos en cuenta. Lo destacaba Federico Jiménez Losantos con toda razón: en tres días, ley trans, ley animalera y ley de discordia y amnesia históricas. Tres buches de un trago y queda más de un año para las elecciones generales y medio para las autonómicas y municipales.

En su vademécum floral Manual de Resistencia, Pedro "el guapo" –que así lo dice el interesado—, no menciona en ningún momento las palabras Hispanidad, Iberoamérica ni Hispanoamérica. Sólo habla, y no demasiado, de Latinoamérica. Sigue así la operación antiespañola intensificada por los estados europeos que ambicionaron siempre desgarrar la presa iberoamericana y a los que tanto ayudaron el obtuso y dictador Bolívar y el infame Fernando VII. Fueron los ideólogos de esos países los que convinieron en eliminar el nombre de España, y también el de Portugal, de las nuevas provincias de las monarquías hispanas. Debe parecerle reaccionario hablar de "hispanidad" sin percatarse que hasta el propio Simón Bolívar impulsó lo que alguien ha llamado la "partida de bautismo" de la Hispanidad.

Atormentado por las continuas intromisiones de Sánchez y sus socios en mi conciencia, en mi lengua, en mi honor, en mi cartera, en mi género, en mis animales domésticos y en mi futuro, y no encontrando en las derechitas, ni en las cobardes ni en las valientes –no digamos nada del ya centro de la nada, nadita, nadea Ciudadanos—, motivo alguno para la esperanza porque o no saben o no pueden o no quieren o son unos inútiles o no les interesa ser otra cosa que opositores permanentes de quienes nos están descivilizando golpe a golpe, recurrí a lo pequeño, que puede ser hermoso y lo es a veces, pero que es pequeño. Lo sé. Hasta que deje de serlo.

Asistí ayer vía Youtube y en riguroso directo a las jornadas organizadas sobre la Hispanidad por los valerosos hispanistas que pueblan la asociación Cultural Héroes de Cavite de Cartagena, nombre que responde a los últimos caídos españoles de la Cuba de 1898 con monumento escultórico en la misma ciudad, erigido gracias a una colecta popular inspirada y encauzada por el republicano, luego exiliado, Rafael Altamira. Sorpresa, Pedrito, ni fue Franco ni los Primo de Rivera. Otra cosa más que tapar con la losa histórica de tu ley de Memoria.

Los que pasamos demasiado tiempo ensimismados y desesperados por el esperpento que vivimos, que ni siquiera hubiera podido imaginar Max Estrella, a veces caemos en la tentación de creer que nada puede hacerse, que todo está consumado y que España se encamina hacia la descomposición ansiada por sus enemigos desde hace siglos. Y no nos convocamos, no nos emplazamos, no nos correspondemos seguramente porque hemos vivido tantas decepciones que no nos fiamos ni de nuestra propia sombra.

Pero estos nuevos héroes de Cartagena se han atrevido a organizar unas jornadas, imagino que tiesos de dinero pero ricos en ilusiones, en las que se está hablando –que no han terminado todavía—, de la Hispanidad, libre, ardientemente, sin continencias ni inhibiciones y, lo que es más importante, no a la defensiva sino, al contrario, usando la verdad como disolvente de la infame leyenda negra tejida por mercenarios para desmerecer a una España con errores pero no con los horrores que otros, sus acusadores, estos sí, cometieron.

Pude ver y escuchar, por ejemplo, al autor del documental sobre la primera globalización, obra de España, José Luis López Linares; al profesor argentino Marcelo Gulló, cuyos libros Madre Patria y Nada por lo que pedir perdón ("el único genocidio que hubo en América fue el que detuvo Hernán Cortés" o a la —iba a decir sublime—, sorprendente, Elisa Gómez Pedraja, sobre los detalles no contados de la primera vuelta al mundo. Hubo muchos más, y los habrá hasta el día 12. Usamos poco los milagros de la tecnología que rompe soledades, pero todo pueden verlo en Youtube y comunicarse, si quieren.

Eso sí, pocos habrán visto un "bautizo" hispánico en directo, el de la rusa Natalia K. Denisova, autora de un completo Diccionario de los cronistas españoles de América y, además, crítica taurina, que anunció que cambiaba su nombre por el de Inés Montano. Por si fuera poco, se presentó en sociedad el canal Res Hispánica, del que bien pronto oirán hablar y al que pertenezco. Así que, cuando terminó el día, estaba hasta contento y consolado. Así que Viva España y la Hispanidad y pasemos a la acción civil y democrática en defensa propia para librarnos de los insensatos y farsantes que nos gobiernan. Estamos dispersos, pero podemos juntarnos. Sea.