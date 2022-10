Homenaje a Carlos Alberto Montaner, ejemplo incansable de la lucha por la libertad

Federico Jiménez Losantos y Carlos Alberto Montaner se conocieron conspirando, como tenía que ser, en una convención de escritores en Canarias, allá por el año 1979. "Tuvimos que meternos en un baño público para conseguir firmar la petición de libertad para Heberto Padilla, que todavía no había podido salir de la isla", recordó Losantos el pasado jueves, durante uno de los tantos homenajes que está recibiendo el intelectual cubano en los últimos meses. "Yo a Federico lo admiré inmediatamente", respondió Montaner durante su intervención, lenta pero precisa, debido al párkinson. "Ya en ese primer momento desplegó su infatigable antiestalinismo. Y yo se lo agradecí mucho", añadió, quizá porque, como dijo después, "en España, en aquel tiempo, nadie estaba acostumbrado a ese tipo de conductas tan valientes y decididas". "Lo que se llevaba era la idiotez europea".

Su historia, la de Montaner, ha estado marcada desde siempre por la causa de la libertad. "Él se levantó junto a los barbudos siendo un niño. No exagero", le había presentado Mario Vargas Llosa unos minutos antes. "Y se separó de ellos en cuanto comprobó que no representaban los ideales de libertad y democracia que él quería defender". "Desde la infancia, ha sido una de las víctimas de Castro y de la Revolución cubana".

Mucho tiempo después, durante la celebración de unas Jornadas Liberales Iberoamericanas en Albarracín, comenzó a gestarse el proyecto de La Ilustración Liberal y de Libertad Digital, aunque de eso hace ya más de veinte años. El homenaje merecido a Montaner ha tenido que llegar en Madrid, "el Camelot de la libertad fundado por Esperanza Aguirre", en palabras de Jiménez Losantos. Lo ha hecho durante la clausura de estas últimas Jornadas Liberales, celebradas un espacio cedido por la Comunidad de Madrid en Sol. Y ha congregado en torno al intelectual cubano a algunas de las figuras liberales más destacadas del ámbito hispano.

La deriva americana

Para todos los presentes, Montaner es una referencia y un ejemplo. Y también un acicate para continuar sin desfallecer, "teniendo en cuenta la deriva comunista que está azotando a los países americanos otra vez". Jiménez Losantos recordó varios episodios vividos junto a él, que ilustran el devenir del continente. "Recuerdo una cena en Caracas con él y con Carlos Rangel", por ejemplo. "Y cómo en el restaurante me sacaron varias corbatas para elegir, porque no podía entrar sin llevar una puesta. Ahora el uniforme allí es un chandal. No conozco una prueba estética y moral más evidente de la degeneración de un pueblo como el venezolano", dijo.

Hablando de Rangel, aprovechó para citar su libro Del buen salvaje al buen revolucionario. "Está completamente de actualidad", comentó. "El indigenismo actual es lo mismo que hacían Sartre y Simone de Beauvoir cuando se arrodillaban ante el Che Guevara sin duchar. Es lo mismo. ¿Por qué quieren ahora el indigenismo? Para acabar con la ciudadanía. ¿Por qué en Chile quieren pueblos originarios? Para que no haya república. Está inventado".

Además, se dirigió directamente a Cayetana Álvarez de Toledo, presente en primera fila, para pedirle alguna recogida de firmas "por la libertad de expresión en Perú, para que dejen de romper a coces como rompieron la emisora de Phillip Butters". Sobre eso, quiso explicar que Butters "es el que pelea contra un tipo que es de Sendero Luminoso. Porque Castillo es MOVADEF, que es Sendero Luminoso". "¿Cómo es posible que con 70.000 muertos Perú haya elegido a este tío? Hay que decir que Mario —Vargas Llosa— hizo lo posible, con una candidata imposible como Keiko, para impedirlo. Pero al final ha llegado. Se pusieron a robar desde el primer día y se mantienen por la corrupción".

La corrupción, precisamente, fue el tema con el que quiso cerrar su intervención. "El gran problema que hemos tenido los liberales durante todos estos años es que no vimos en serio que no se pueden mantener las instituciones, que son las que mantienen la libertad, sin una lucha permanente contra la corrupción", dijo.

A ese respecto, la figura de Montaner volvió a emerger como la de un faro. Habló de él como de un maestro. Y todos asintieron. "Este es el homenaje más merecido que se puede hacer a cualquier intelectual, a cualquier escritor de América y de España". Terminó dirigiéndose directamente a él: "Yo lo que espero, ya que has vuelto a Madrid, la capital de la libertad en español y en portugués, es que sigas acompañándonos, animándonos, iluminándonos y, sobre todo, haciendo eso que lleva haciendo la oposición cubana desde hace sesenta años: dando ejemplo. Lo más difícil que hay en la vida".

Fundación Internacional para la Libertad

El acto y las Jornadas Liberales han sido organizadas por la Fundación Internacional para la Libertad, fundada por el propio Montaner y por Vargas Llosa y una de las iniciativas que con más ahínco defiende la causa de la libertad iberoamérica.

Poco antes del homenaje, un corto vídeo presentó la iniciativa juvenil que ha aglutinado en torno a Ignacio Bongiovanni a los pequeños líderes de todos los países del continente que están comprometidos con la causa de la democracia, de la propiedad e iniciativa privada, de los mercados libres, de los Estados razonables y, en definitiva, de la libertad. Este viernes, Federico Jiménez Losantos pudo entrevistar al promotor de la iniciativa.