Piden a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática el cierre de la Cadena SER por ser "una radio del franquismo"

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha mandado una carta al Secretario de Estado de Memoria Democrática, el socialista Fernando Martínez López, exigiendo al "gobierno que declare a la Cadena SER como una emisora de radio colaboracionista con el Franquismo" y que proceda de forma "urgente" a "dividirla en múltiples lotes" para "dárselos a las asociaciones memorialistas" por haberse "beneficiado de la posición de casi monopolio del Franquismo como radio de entretenimiento político". Según la denuncia, la cadena propiedad del Grupo Prisa comete varias "vulneraciones de la ley de Memoria Democrática".

En conversación con Libertad Digital el portavoz de esta asociación, Guillermo Rocafort, asegura que "hay que resignificar la Cadena SER", calcando la terminología usada por el gobierno de Pedro Sánchez cuando habla del futuro del Valle de los Caídos.

La carta remitida a la Secretaría de Martínez López, que depende del Ministerio de Presidencia que dirige Félix Bolaños, presenta los siguientes hechos:

El propio Secretario de Estado, en una entrevista en RTVE, pidió "eliminar la Cruz del Valle" porque es "como si te vas a Auschwitz y eliminas un crematorio". Añadió "o un horno donde fueron gaseados los que pasaron por el campo de concentración alemán; esa es la expresión del nacionalcatolicismo y eso hay que explicarlo en el marco de la simbiosis religión-política"

Para más información sobre la historia de la cadena ubicada en el número 32 de la calle Gran Vía de Madrid remite a la Wikipedia, "todo lo anterior es información pública y notoria", dicen.

"Es por ello", continúa el documento, "que solicitamos a esa Secretaría de Estado de Memoria Democrática la adopción urgente de las siguientes medidas en beneficio de las víctimas del Franquismo, de la Verdad, Justicia, Reparación y NO repetición". Éstas son sus sorprendentes peticiones:

Los fundamentos de derecho, es decir los artículos de la Ley de Memoria, publicada el pasado mes de octubre en el BOE, que se vulnerarían y a los que se acogen los denunciantes son: el Artículo 15, Derecho de las víctimas a la verdad; el 27, Derecho de acceso y consulta de los documentos de archivo sobre el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura; el 49, Lugares de memoria democrática; el 50, Declaración de lugares de memoria democrática; y el 51, Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática.

La Cadena SER canceló hace un año el programa 'La lengua moderna', copresentado por el cómico citado, Héctor de Miguel, y Valeria Ros, por hacer el siguiente chiste:

"Quiero buscar un judío, que me gustaría porque es un tío con el que voy a viajar mucho, aunque lo único que no me mola es que voy a engordar, porque no cocinan al horno, todo frito".