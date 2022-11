El Gobierno abre expediente a los manifestantes del 20N que se enfrentan a multas de hasta 150.000 euros

El primer 20N tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática puede saldarse con cuantiosas multas para los asistentes a los actos que se llevan organizando desde primeros de mes. El Gobierno va a abrir expedientes sancionadores a las personas que asistieron y/o a las organizaciones que convocaron homenajes por el aniversario de la muerte de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española.

Los actos principales fueron organizados el pasado fin de semana por Movimiento Católico Español y Falange Española y contaban con permiso de la Delegada del Gobierno, Mercedes González.

El domingo 20 Movimiento Católico Español reunió a un centenar de personas en la Plaza de Oriente "en protesta por la Ley de Memoria Democrática" a la que calificaron de "bodrio" y de "propiciar el enfrentamiento" entre los españoles. En este acto se oyeron cánticos de enaltecimiento del golpe militar de julio de 1936 y de la dictadura. Los asistentes cantaron el Cara al Sol y la Marcha Real de José María Pemán y exhibieron banderas con el Águila San Juan y de los tercios de Flandes. También repitieron el saludo fascista de la mano alzada al frente.

La convocatoria de La Falange y Falange Española de las JONS fue el sábado 19 a las 21:00 horas frente a la casa natal de José Antonio Primo de Rivera, en la confluencia de la calle Génova con Marqués de la Ensenada. Allí el Jefe Nacional de La Falange, Manuel Andrino Lobo, ante varios centenares de personas arrancaba su discurso diciendo, "los falangistas estamos en la calle a pesar de toda esta basura, presuntamente democrática que pretende manipular y mentir la historia a través de leyes aprobada por el nuevo Frente Popular y al dictado de los golpistas separatistas y los terroristas bilduetarras".

"Pretenden manipular y mentir sobre la historia a través de leyes aprobadas por el nuevo "Frente Popular". El Jefe Nacional de La Falange, @ManuelAndrino, en el acto celebrado junto a la casa natal de JOSÉ ANTONIO ¡¡PRESENTE!!#Derogacionleymemoriademocratica#Vuelveacreer pic.twitter.com/HUIaJ3AJ90 — La Falange (@lafalange) November 20, 2022

Al ser el primer 20N con la nueva ley de Memoria, aprobada justo hace un mes, La Falange hizo varias advertencias a las personas que fueran a acudir a la cita: "no improvises", no llevar "banderas ni pancartas", ya que "solo se permitirán las que reparte la organización", no responder a "insultos ni provocaciones", apoyar "las consignas y cánticos que se lancen por la megafonía de la organización" y a mantener "en todo momento el orden".

Comenzó la Marcha de la Corona en memoria y honor de nuestro JEFE ETERNO, fundador de la Falange, JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA ¡¡PRESENTE!! Los falangistas marchamos por España y la justicia social, por la revolución #Nacionalsindicalista#MarchaAzul #19N#JoseAntonioVive pic.twitter.com/TH8CsuxhsV — La Falange (@lafalange) November 20, 2022

La manifestación concluyó a las 23 horas en las inmediaciones de la estación de Metro de Moncloa y desde allí comenzó "La marcha de la Corona" hasta el exterior del Valle de los Caídos. Un desfile en el que se repitieron los canticos y las manos alzadas.

JOSÉ ANTONIO ¡¡VIVE!! ¡La bandera sigue alzada! No somos lo último del pasado, sino lo primero del futuro. ¡PATRIA, JUSTICIA, REVOLUCIÓN!

¡¡ARRIBA ESPAÑA!!#Derogacionleymemoriademocratica pic.twitter.com/Nw7TMAihiP — La Falange (@lafalange) November 20, 2022

Las multas

La Ley de Memoria Democrática, en su preámbulo ya contempla

La incompatibilidad de la democracia española con la exaltación del alzamiento militar o el régimen dictatorial hace necesario introducir las medidas que eviten situaciones de cualquier naturaleza o actos de enaltecimiento de los mismos o sus dirigentes.

El artículo 38, está dedicado a los "Actos públicos contrarios a la memoria democrática".

1. Sin perjuicio de derecho de reunión pacífica y sin armas, regulado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, se considerarán actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial. A tal efecto, si en la celebración de un acto público de esa naturaleza se advirtieran hechos que pudieran ser constitutivos de delito, las autoridades competentes pondrán los mismos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

El Ministerio de Presidencia, que preside Félix Bolaños, para argumentar los expedientes sancionadores, ha solicitado a todas las delegaciones de gobierno los vídeos, atestados y pruebas que puedan acreditar que se produjo el enaltecimiento de la dictadura e identificar a los responsables.

Las sanciones pecuniarias que contempla la norma en su artículo 63 son las siguientes:

a) Para infracciones muy graves: Multa entre 10.001 a 150.000 euros. b) Para infracciones graves: Multa entre 2.001 a 10.000 euros. c) Para infracciones leves: Multa entre 200 y 2.000 euros.

Importes en función de la gravedad de la infracción, y respeto al principio de proporcionalidad.

Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez no descartan que "pudieran concurrir otro tipo de responsabilidades". Las mismas fuentes han recalcado que "la España actual se basa en la Constitución y en los valores democráticos que garantizan la convivencia en libertad y rechaza, como el resto de países europeos del entorno, cualquier enaltecimiento de un régimen autoritario o de sus figuras principales".

​Otros actos

La Fundación Francisco Franco celebró una misa familiar el jueves 17 de noviembre en memoria de Franco, a la que asistieron sus tres de sus nietos, Francisco, Cristóbal y Jaime. A la salida también se vieron brazos en alto y se cantó el himno de Falange entre vivas a Franco.

Esta Fundación y Movimiento Católico Español acudieron al cementerio de Mingorrubio donde reposan los restos de Franco y participaron en una marcha al Cerro de los Ángeles de Getafe con Comunión Tradicionalista Carlista y los requetés con sus boinas rojas.

Las activistas de Femen protestan con una corona de flores y el pecho descubierto, contra los homenajes fascistas organizados por la Falange durante este fin de semana https://t.co/7UgoK3gDKX pic.twitter.com/BON4YWcUmS — Europa Press (@europapress) November 20, 2022

Este finde de semana las activistas de Femen contraprogramaron con una protesta a pecho descubierto, en el Arco del Triunfo de Madrid.