El Supremo autoriza las exhumaciones en el Valle de los Caídos

El Tribunal Supremo ha dado luz verde a las exhumaciones de los restos de las víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil y que fueron trasladados al Valle de los Caídos entre 1959 y 1983.

Los magistrados de la Sala Contencioso-Administrativo han inadmitido el recurso de casación interpuesto por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica contra la sentencia del 20 de junio de 2022 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación a la licencia urbanística para la "rehabilitación de accesos" a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica solicitó la suspensión de las extracciones de restos mortales de las criptas alegando el "Derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas".

En noviembre de 2021, el juez de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid acordó suspender de forma cautelar la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para exhumar a víctimas enterradas en el Valle de los Caídos. El motivo es que se consideró que se podrían producir daños irreparables.

Sin embargo, el Alto Tribunal ha acordado levantar esta medida cautelar que impedía las extracciones de restos mortales de las criptas al entender que el alcance de la intervención objeto de la licencia no conllevaría "una transformación urbanística irreversible de las criptas". Considera que el recurso no debe ser admitido a trámite debido a una "falta de fundamentación" y porque no se ha "justificado debidamente y con precisión" en qué consistiría esa "transformación urbanística irreversible" en las criptas.

Los magistrados condenan en costas al recurrente en 1.500 euros, en favor de la parte recurrida y personada (Abogacía del Estado), que se ha opuesto a la admisión del recurso, y de 500 euros en favor de la otra recurrida y personada (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). Por lo tanto, Patrimonio Nacional mantiene la licencia urbanística para rehabilitar los accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos otorgada por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.

Según el censo del Ministerio de Justicia en el Valle de los Caídos yacen los restos de 33.847 personas, 12.410 anónimas. La mayoría son cajas o columbarios colectivos para 14 o 15 cuerpos de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil.