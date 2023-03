El 8 de diciembre de 1936, sobre la localidad alcarreña de Pastrana, un avión Potez-54 de la Embajada francesa en Madrid fue ametrallado por un caza republicano. El ataque provocó el aterrizaje forzoso del aparato y causó heridas de bala a tres de los cinco pasajeros. Entre los heridos estaba Georges Henny, médico suizo, delegado en Madrid del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que había denunciado las sacas de presos de las cárceles madrileñas y su asesinato en masa en Paracuellos de Jarama y Torrejón de Ardoz. Libertad Digital publica hoy, por vez primera en español, el informe que el propio Henny redactó sobre el ataque que quiso acabar con su vida.

A más de tres mil metros de altura, a bordo del avión correo Potez-54 de la Embajada francesa que le conducía desde Madrid a Toulouse, las tierras de aquella España en llamas debieron de parecerle al joven doctor Georges Henny un paisaje de paz. Atrás dejaba una capital asolada por la represión republicana y los bombardeos franquistas.

"La batalla continúa a las puertas de Madrid, nos dormimos con el sonido de las ametralladoras y nos despertamos con el sonido del cañón o de las bombas que destrozan nuestra sede. (…) No obstante, este clima de guerra no me afecta tanto como los miles de personas que vienen a llorar a nuestra sede y las canalladas de las que me entero cada día", había escrito a sus superiores sólo seis días antes. (1)