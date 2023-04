La tragedia que esconde la única crónica escrita por Robert Capa en la Guerra Civil

La única crónica escrita que publicó sobre la Guerra Civil el fotógrafo Robert Capa esconde una tragedia que el mejor reportero bélico del siglo XX nunca pudo imaginar. Sus protagonistas fueron los combatientes de la 84.ª Brigada Mixta en su asalto al Gobierno Civil de Teruel el 3 de enero de 1938, en plena lucha por la ciudad aragonesa. Protagonistas también de sus fotografías de aquel día, los hombres de la 84.ª Brigada sufrirían dos semanas después un castigo brutal por parte de sus mandos. Pedro Corral rescató la historia olvidada de esta unidad republicana en Si me quieres escribir, considerado un clásico entre los libros de la contienda española, que acaba de ser reeditado por La Esfera de los Libros con nuevas investigaciones.

En Barcelona, la incertidumbre sobre la suerte de la ciudad aragonesa invadió el Hotel Majestic, donde se encontraban hospedados la mayoría de los corresponsales extranjeros en el bando republicano, entre ellos Robert Capa y Herbert L. Matthews, que habían regresado de Teruel el día 29 de diciembre. Sorprendidos por las noticias de la radio franquista, que daban por recuperada Teruel e incluso hablaban de la captura del general Rojo, Capa y Matthews decidieron viajar en automóvil a la ciudad aragonesa para comprobar cuál era la situación real.

Una vez en el interior de la ciudad, Capa y Matthews se encaminaron hacia el Gobierno Civil, donde los combatientes de la 84.ª Brigada se aprestaban para un nuevo asalto contra el principal reducto de las fuerzas de Rey D’Harcourt, en cumplimiento de las órdenes recibidas la noche anterior, que exigían que al día siguiente los focos de resistencia fueran "vencidos o aniquilados". Se trataba de la misma unidad con la que habían entrado en Teruel el 21 de diciembre, asistiendo a sus combates calle por calle, casa por casa, después de haber sido testigos de su ataque al cerro de El Mansueto, en las afueras de la ciudad.

Nuevamente, los testimonios ofrecidos hoy por los veteranos de la 84.ª Brigada se cruzan con los relatos de los periodistas extranjeros que fueron testigos de su actuación en la batalla de Teruel. El hecho excepcional es que uno de estos relatos pertenece a la única crónica escrita que publicó Robert Capa en toda la Guerra Civil, aparecida el 8 de enero de 1938 en el periódico Ce Soir, vespertino del Partido Comunista francés, donde colaboraban también los fotógrafos Henri Cartier-Bresson y David Seymour Chim, con quienes Capa fundaría en 1947 la agencia Magnum.

La crónica de Ce Soir estaba titulada con gran despliegue tipográfico con el nombre del reportero, para entonces convertido ya en corresponsal legendario de cuya colaboración convenía alardear: "Nuestro colaborador Robert Capa, de regreso de Teruel, nos describe la lucha implacable en los subterráneos de la ciudad". El texto de Capa iba ilustrado con un reportaje fotográfico de cinco páginas, que incluía algunas de las imágenes que había captado en Teruel aquel 3 de enero.

El testimonio de Capa sobre el ataque de la 84.ª Brigada al Gobierno Civil confirma definitivamente cómo la fama le fue esquiva a esta unidad. En su crónica, Capa atribuyó el asalto a los hombres de la "40 brigada", confundiendo la numeración de la 84.ª Brigada, encargada del ataque, con la de la 40.ª División en la que se encuadraba. Sin embargo, ofrece un detalle de sus combatientes, como es el de que estuviera integrada por hombres de la región, que no deja lugar a dudas: la única crónica escrita por Robert Capa en toda la Guerra Civil tuvo como protagonistas a los soldados de la 84.ª Brigada en su asalto al Gobierno Civil de Teruel, el 3 de enero de 1938.

Las tres plantas del Gobierno Civil, uno de los últimos bastiones de la resistencia en el interior de Teruel, estaban reducidas prácticamente a una montaña de escombros. La explosión de las minas, los bombardeos de la artillería y los incendios habían provocado el derrumbe del tejado y de su fachada sur, que se asomaba al viaducto sobre la Rambla de San Julián y que había sido cañoneada incesantemente desde el comienzo del asedio por una batería del 15,50 situada en las casas del Ensanche, al otro extremo del viaducto. Antes del asalto del día 3, se preparó una nueva mina bajo la fachada oeste, que daba al barranco del Turia y lindaba con las casas del Paseo del Ovalo. El ataque estaba previsto a las 13 horas. Era un mañana fría y soleada.

Unos minutos después de nuestra llegada —escribió Robert Capa en Ce Soir— nos dirigimos hacia el palacio del Gobierno Civil, alrededor del cual se apresuraban los hombres de la 40 brigada, exclusivamente compuesta por habitantes de la región. "Llegáis en el momento justo" —nos dijo el coronel—. Vais a asistir a la toma del último islote de resistencia que los facciosos han conservado en la ciudad". No habían pasado cinco minutos cuando en medio de un estrépito espantoso se abrió uno de los muros. Una mina había sido colocada bajo un ángulo y la deflagración causó una brecha enorme en la muralla donde los soldados se precipitaron en medio de los escombros.

Blas Alquézar, el ametrallador de Largo Caballero, confirma que fue su batallón el encargado de asaltar el Gobierno Civil, desde las casas del paseo del Óvalo. Las órdenes eran que el ataque comenzara tan pronto como estallara la mina. Es lógico suponer que Capa y Matthews se encontraban en alguna de aquellas casas, mezclados entre los cerca de trescientos hombres que, como Blas Alquézar, esperaban tensos y expectantes el momento del asalto, ajustando la bayoneta en el fusil o contando sus cargadores.

"Los dinamiteros habían hecho un túnel hasta la fachada del Gobierno Civil. Allí cargaron la mina y la volaron. Nosotros estábamos en unas casas de enfrente. Nos habían dicho que, tan pronto como explotara la mina, saliéramos para atacar. Pero cuando salimos después de la explosión, nos encontramos bajo una lluvia de cascotes y nos tuvimos que retirar y esperar un rato antes de volver a atacar", recuerda Blas Alquézar.

Las memorias de Matthews continúan el relato de Blas Alquézar en este punto exacto, en los instantes que siguieron a la voladura de la mina, cuando Capa y él deciden seguir a los soldados de la 84.ª Brigada en el asalto:

El edificio del Gobierno Civil acababa de ser minado, de manera que Capa y yo nos acercamos rápidamente para ver lo que estaba sucediendo. Toda la parte alta de la fachada lateral que daba al puente sobre el Turia se había derrumbado, dejando al descubierto lo que no parecía ser más que un montón de vigas, trozos de paredes y cemento. Subiendo por aquel lado los soldados republicanos se lanzaron al ataque, y nos apresuramos a seguirlos como pudimos. El edificio se llenó de fuego de fusiles, disparos de pistolas y explosiones de granadas, y se necesitaba cierta capacidad de maniobra y prudencia para reconocer qué esquinas no había que doblar y por dónde era mejor no sacar la cabeza.