En el Muro de Berlín los pies apuntaban hacia la libertad

Hace 34 años que cayó lo que sus constructores llamaron el Muro de Protección Antifascista y fue conocido como el Muro de Berlín. En teoría, el muro se elevó para proteger a la población de la extinta y fracasada República Democrática Alemana de la entrada de elementos desestabilizadores del paraíso socialista desde Occidente. En realidad, sabemos que se construyó para evitar la emigración de alemanes orientales a la República Federal Alemana, al mundo libre más cercano que tenían.

Pero no lo sabemos porque nos lo hayan dicho, sino porque es una verdad evidente por sí misma que entre los derechos inalienables de los hombres, otorgados por su Creador, están la Vida, la Libertad y la búsqueda de Felicidad, como manifiesta la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Así, es imposible concebir que los 3.000 detenidos y 200 fallecidos por cruzar el Muro de Berlín lo hicieran huyendo de una situación mejor a otra peor, a la vez que no conocemos un movimiento de población en sentido contrario.

"Paraíso sin ti, ni imagino ni quiero", cita Ana Rossetti a Julio Aumente en su Devocionario. El Hombre no imagina ni quiere un paraíso en el que no haya Libertad. Lo mismo ahora que durante los 28 años en que estuvo elevado como una cicatriz sobre Europa el muro de marras.

Occidente​​​​ ha construido la sociedad de hombres más libres y prósperos que se haya conocido en la Historia de la Humanidad

Hoy los pies de la Humanidad nos siguen mostrando el camino de la Libertad. Los grandes movimientos migratorios no van en dirección a los países musulmanes, ni al África Sub-Sahariana ni a los países que presumen de socialistas. Algunos nos dirán que huyen de la pobreza nada más, pero ya es casualidad que los países más pobres sean aquellos con menos libertad. Tal vez algunos, urgidos por la necesidad material, sólo sientan esa necesidad que la falta de libertad genera, pero no por ello la buscan menos, la Libertad, que aquellos que saben que es su ausencia la que hace su vida mísera e irrespirable. Occidente no es culpable de los males del mundo cuando ha construido la sociedad de hombres más libres y prósperos que se haya conocido en la Historia de la Humanidad.

Sin embargo, tal vez, los enemigos de la Libertad no estén fuera de nuestras fronteras, al fin y al cabo, fuera de ellas sólo hay unas masas sojuzgadas y unas élites complacidas de la situación, sino dentro y sean una parte de nuestras propias élites, que miran con envidia a las de fuera. Con tanta envidia, que parece que quisieran expulsar nuestra Tradición Cristiana y acoger una población acostumbrada a obedecer hasta el servilismo. La Libertad, sin embargo, terminará imponiéndose, pero no sin nuestra ayuda.

La Libertad requiere que nunca olvidemos a su hermana la Obligación. Los enemigos de la primera la destruyen ninguneando a la segunda. La Libertad requiere la desconfianza sobre el gobernante.

Acto por el Día Mundial de la Libertad

Hace 34 años que cayó el Muro de Berlín, aniversario que el Centro Diego de Covarrubias celebra el próximo 23 de noviembre, a las 19horas, en la calle del Tutor, 35 de Madrid, con un coloquio en el que tendré el gusto de participar junto con María San Gil, Javier Fernández-Lasquetty y Juan Carlos Girauta que presentará Diego Sánchez de la Cruz. Un muro construido por un régimen que asoló Europa más que el Fascismo contra el que decía, falsamente, luchar.

Hoy el peligro está también en todos los autodenominados luchadores antifascistas, que enmascaran su condición verdadera con un prefijo mal utilizado. No dejemos que nos construyan nuevos muros de prohibiciones, mentales y de actuación, para que nuestros pies nos dirijan a la Libertad, la Obligación y la Prosperidad.

Más información del acto e inscripciones pinchando aquí.