Una exposición pone en valor los más de 300 años de influencia española en EE.UU

Hay héroes esenciales para explicar EEUU de los que los americanos no han oído hablar. La exposición We, the Spanish People, organizada por la Asociación The Legacy en colaboración con la Embajada de España en Washington D.C, quiere remediarlo con una exposición que destaca la trascendencia de los más de 300 años de contribución histórica y cultural de España en Estados Unidos. Se quiere acabar con la leyenda negra que arrastra nuestro país gracias a un "relato veraz y documentado". Nace, además, con el objetivo de "fomentar y promover los lazos de unión entre ambos países".

Esta ambiciosa exposición está enmarcada en las celebraciones del 250 aniversario de la Guerra de Independencia, una efeméride que se conmemorará en 2026. Propone un recorrido por algunos de los hitos más relevantes que tuvieron a los españoles como protagonistas, desde el aprovisionamiento a los soldados hasta las victorias de Mobila, Pensacola o Yorktown. Destacan figuras como el general Bernardo de Gálvez y el almirante Luis de Córdova.

"La revuelta de las Trece Colonias logró una victoria que no se habría logrado sin España", aseguró en su presentación Eva García, comisaria de la exposición, presidenta y fundadora de The Legacy, quien citó las palabras del general Washington en una carta al Gobernador Morris fechada en octubre de 1778: "si la flota española no se une a la francesa para contraatacar a los ingleses, hay serias dudas de que se gane esta guerra…".



Está conformada por postales y material audiovisual que presenta de una forma original esta parte de la historia que durante décadas ha tratado de ser oscurecida. El recorrido comienza en el s. XV, la época de los primeros descubridores y exploradores; y se extiende hasta el siglo XX, con discursos de varios presidentes como J.F. Kennedy, quien lamentó que no se hubiera atendido al aporte cultural que había tenido España mucho antes de que llegaran los ingleses con el Mayflower.

Asociación The Legacy

"Es una cuestión de justicia, es una cuestión de honor el rendir tributo a los que dieron su vida por esta causa, en 2026 tenemos una oportunidad única de lograrlo… los españoles quieren dejar de ser un secreto", insiste la comisaria.

Otros puntos de interés en los que se pone el foco son las victorias en las que participaron soldados españoles junto a cubanos, puertorriqueños, dominicanos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses, tanto por mar como por tierra. Se estima que tres mil hombres murieron en la batalla.

La muestra puede visitarse en la Antigua Residencia de los Embajadores de España, en Washington, actualmente sede de las artes y la cultura española.