Alberto Fernández no es el primer líder "pito duro" del zurderío mundial: abuso de menores, violaciones, adicción al sexo, infidelidades...

Empecemos con un consejo: "la carne de cerdo mejora la actividad sexual". Lo dijo Cristina Kirchner que, según parece, guarda a buen recaudo material comprometido, valga el eufemismo, de otro expresidente de Argentina, Alberto Fernández, al que recomendó bajar "un cambio en torno a su frenética vida sexual". Debía de ir en sexta o en automático o… sin nadie a los mandos.

La mujer de Fernández, Fabiola Yáñez, de 43 años, acaba de denunciar, con material gráfico, las palizas que le habría dado el mandatario, incluso embarazada. Se han filtrado conversaciones de la pareja sobre los grandes moratones:

"Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. Venís golpeándome hace 3 días seguidos".