Liana Romero, la espía más joven de la 2º Guerra Mundial: "Con 11 años me pusieron una pistola en la nuca para matarme"

Liana Romero Swirski, una mujer de 92 años, fue la espía más joven de la Segunda Guerra Mundial. Su madre fue la agente doble Larissa Swirski, conocida como la "Reina de Corazones" y en quien se inspiró Fleming –creador de James Bond– para su película Casino Royale. Larissa, nacida en Odesa, Ucrania, pertenecía a la aristocracia rusa cuando en el año 1917 estalló la Revolución Soviética. En primer lugar, se exilió en Berlín y más tarde se marchó a Francia, donde conoció a Manuel Romero, un marino sevillano con el que tuvo a su hija Liana.

Ambos se trasladaron a Ceuta, donde Larissa contactó con el bando alemán a través de una amiga. En un primer momento, los alemanes le pidieron convertirse en informante a cambio de los bienes familiares que había perdido cuando se exilió. La "Reina de Corazones" comenzó con el espionaje en el Campo de Gibraltar, registrando todo lo que le pedían los alemanes a través de minúsculas cámaras. Mientras tanto, Larissa aprovechaba la compañía de su hija Liana, de 11 años, para poder despistar a los agentes y conseguir pasar los controles fronterizos sin sospecha.

Sin embargo, la hermana de Larissa, que trabajaba para la resistencia en Francia, le explicó todo lo que hacían los nazis en los campos de concentración. Por ello, en 1942 también comenzó a colaborar con la inteligencia británica, convirtiéndose en agente doble para los alemanes y también para los aliados.

La "Reina de Corazones"

Liana Romero, la hija de Larissa, ha estado en el programa En casa de Herrero, de esRadio, ya que pronto lanzará un libro en el que recopilará toda su historia. "A mi madre la llamaban Reina de Corazones porque cuando jugaba al póker con sus amigas siempre ganaba con esa carta", ha detallado Romero sobre su madre.

Larissa Swirski era una mujer con las ideas claras, según ha contado su hija, pues apenas necesitó cinco horas para conocer a su marido y decidir que se casaría con él, al igual que media hora en Tánger para convertirse en espía. "Mi madre paseaba, no tenía lumbre y paró a mi padre que le ofreció. A las seis la invitó a un refresco y a las once en la puerta de su casa ya le estaba pidiendo matrimonio", ha expresado Liana Romero. De la misma forma, Liana ha contado cómo ella solo "necesitó dos semanas para saber que se casaría con su marido".

Asimismo, la espía ucraniana Swirski era una persona muy inteligente, según ha relatado su hija, "hacía muchas operaciones matemáticas, era superdotada, hablaba tres idiomas, era muy guapa y tenía una memoria fotográfica impresionante".

Liana Romero como tapadera

Sin embargo, Larissa Swirski no sabría que se convertiría en una espía de los nazis. A ella un oficial le prometió devolverle "sus bienes más preciados" en Tánger, ya que le explicó que en la "Operación Barbarroja" entrarían en Rusia y podrían conseguirlos. "Ella quería llevar flores a las tumbas de sus familiares y conseguir unas joyas que tenía enterradas en el jardín de Odesa", ha señalado su hija.

Cabe destacar el papel fundamental que tuvo Liana Romero como tapadera de su madre. Aunque según ha contado en esRadio, esto también le provocó ser uno de los puntos de mira de sus enemigos. "Cuando mi madre estaba trabajando para los alemanes tenía un confidente en Puente Mayorga que acabó asesinado por la inteligencia británica porque alguien lo descubrió", ha contado Romero. Al enterarse, la madre del confidente se disgustó tanto que "se empeñó en creer que la espía rusa le había denunciado", según ha expresado Liana Romero.

Aunque no era cierto, la mujer "por venganza" intentó asesinar a la hija de la espía: "Noté una pistola en mi nuca cuando me dijo «tu madre eliminó a mi hijo y ahora yo me voy a tomar la justicia por mi mano». Empecé a suplicar que no me matara y me dijo no lo haría pero que si volvía a verme no dudaría en matarme", ha relatado Liana Romero.

Agente doble de Alemania e Inglaterra

Por otro lado, los alemanes comenzaron a sospechar de que Larissa Swirski también estaba ejerciendo como espía en el bando alemán. Por esta razón, le piden como último encargo que se suba en un barco para llevar una maleta. Es entonces cuando Inglaterra le avisa de que en ese barco la matarían: "En Gibraltar había mucho espionaje, españoles, ingleses, rusos, japoneses, etc. En intercambios de información a veces esta caía donde no debía. En un hotel de Algeciras se celebraban unos cócteles a los que acudían todos los espías y en las conversaciones se destapaban secretos", según Romero. Por ello, los alemanes sospechaban de Swirski, que visitaba con frecuencia Gibraltar y solo podían entrar "personas con permisos especiales o trabajadores".

Liana Romero ha terminado la entrevista en esRadio relatando algunas anécdotas de su historia: "He estado bailando con la mafia en Chicago y en el muelle de Nueva York no me asesinaron de milagro", ha contado la espía más joven de la Segunda Guerra Mundial. En su libro, que saldrá próximamente, probablemente cuente muchos más detalles acerca de su apasionante vida y la de su familia.