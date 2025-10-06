Una revista histórica retira un número sobre los 'vascones' al colarse por error "España" en la portada

La revista Arqueología e Historia, editada por Desperta Ferro y que ahora celebra el 15º aniversario, ha decidido retirar de circulación su número 63, dedicado a los ‘Vascones’, después de que "un lector" les "ha llamado la atención" de un "error inadmisible" en su portada." No es otro que la inclusión de la palabra "España" sobre la Mano de Irulegi, un vestigio arqueológico del siglo I a. C. hallado en Pamplona en 2021 y que el nacionalismo ha querido presentar como la primera inscripción en euskera. Sin duda un anacronismo.

La editorial reaccionó de forma tajante al error, al parecer involuntario, con un comunicado que dice: "estamos devastados", habla de "consternación" o de "desgraciado incidente" y se da golpes de pecho, "os hemos defraudado." Ha anunciado la retirada de la circulación del número y el despido fulminante de la ilustradora, a la que acusan de "haber tergiversado de forma deliberada la documentación que le proporcionamos".

En declaraciones que ha recogido el diario El País explican que la ilustradora hizo una broma interna con la portada y al enviarla se equivocó y envió ésa y no la definitiva. No pasó la revisión adecuada por parte de la dirección de la revista y "la broma" ha acabado distribuida por toda España. Añaden en el comunicado: "Una alteración de este calado, sea cual sea, va completamente en contra de lo que representamos y de lo que creemos haber demostrado a lo largo de estos quince años" o "nuestros lectores no merecéis esta falta de rigor y de sensibilidad histórica".

La mano de Irulegi

Paradójicamente, el contenido de la revista no refuerza las tesis nacionalistas, sino todo lo contrario. Según el propio sumario de la publicación, de los vascones de la Edad del Hierro "sabemos muy poco", y es Roma la que "acaba de ‘construir’ este grupo que, antes, no parece haber conformado una unidad". También se subraya que "los vascones parecen haber conformado más un mosaico de pueblos que una entidad unificada".

Conviene recordar que el hallazgo arqueológico, una plancha de bronce en forma de mano derecha, para muchos especialistas está vinculada con el íbero o incluso con el latín, no con el euskera.

El historiador Álber Vázquez también comentó la polémica. En su opinión, la portada fue una "metedura de pata inmensa", aunque matizó que "las locuras que yo he escuchado en torno a la mano de Irulegui son de gravedad muy superior". Recordó que incluso se llegó a afirmar que el término "sorioneke" significaba "afortunado" en protovasco, cuando se trata de "un falso amigo como la copa de un pino".

Vázquez ironizó con que el nacionalismo vasco más "new age" construyó sobre este hallazgo teorías que vinculaban la Edad del Hierro con una especie de estado de felicidad permanente roto por Roma. En su opinión, "ya digo: la presente estupidez no es ni de lejos la mayor estupidez establecida en torno a la mano de Irulegui".

Se hace viral la portada

En redes sociales ha estallado la controversia por la imagen elegida. Los comentarios han ido desde recordar otros fallos cometidos por la editorial:

A recordarles que las inscripciones de la Mano de Irulegi son de origen íbero o criticarles un hecho más llamativo que la inscripción: que los personajes protagonistas de la portada sean Dani Rovira y Clara Lago, actores de la película Ocho Apellidos Vascos, un detalle no parece alterar el "rigor" histórico que se defiende para el ornamento.